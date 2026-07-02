CONFIRMADO: Fecha y Horario del Suiza vs Argelia de los 16vos de Final del Mundial 2026
Las Selecciones de Suiza y Argelia se enfrentan por su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026
Las Selecciones de Suiza y Argelia tienen una cita con el destino cuando se enfrenten este martes 2 de julio en Vancouver, Canadá, por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM buscando continuar avanzando en la justa mundialista.
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Fecha y hora del Suiza vs Argelia
La Selección de Suiza vuelve a una ronda de eliminación directa como lo ha hecho durante los últimos tres Mundiales; sin embargo, al igual que México, no han logrado superar la ronda de Octavos de Final.
Pero en esta ocasión, el conjunto de la República Helvética tendrá una oportunidad de oro al calificar como primer lugar de su grupo, por encima de la coanfitriona Canadá a la que mandaron al segundo lugar y obligaron a salir de su territorio.
Los suizos se medirán a Argelia, un seleccionado que superó la Fase de Grupos en la edición de Brasil 2014 y ahora buscará repetir la hazaña luego de colarse a esta instancia dramáticamente tras anotar el gol del empate en el último minuto frente a Austria.
Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en la instancia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
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