CONFIRMADO: Fecha y Horario del Suiza vs Argelia de los 16vos de Final del Mundial 2026

Las Selecciones de Suiza y Argelia tienen una cita con el destino cuando se enfrenten este martes 2 de julio en Vancouver, Canadá, por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM buscando continuar avanzando en la justa mundialista.

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Fecha y hora del Suiza vs Argelia

La Selección de Suiza vuelve a una ronda de eliminación directa como lo ha hecho durante los últimos tres Mundiales; sin embargo, al igual que México, no han logrado superar la ronda de Octavos de Final.

Pero en esta ocasión, el conjunto de la República Helvética tendrá una oportunidad de oro al calificar como primer lugar de su grupo, por encima de la coanfitriona Canadá a la que mandaron al segundo lugar y obligaron a salir de su territorio.

Los suizos se medirán a Argelia, un seleccionado que superó la Fase de Grupos en la edición de Brasil 2014 y ahora buscará repetir la hazaña luego de colarse a esta instancia dramáticamente tras anotar el gol del empate en el último minuto frente a Austria.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 27, 2026 Algeria’s Riyad Mahrez celebrates scoring their third goal IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham TPX IMAGES OF THE DAY|KYLIE GRAHAM/IMAGN IMAGES via Reuters

Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en la instancia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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