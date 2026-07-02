Inglaterra tiene 4 días para adaptarse a la altura de CDMX y su DT ya dio señales de susto

Tras sellar su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de un sufrido triunfo ante la República del Congo, la Selección de Inglaterra ya ha puesto su foco en el próximo gran desafío: enfrentar a México. El director técnico europeo, Thomas Tuchel, ha reconocido abiertamente que la altitud de la Ciudad de México representa un desafío considerable para su equipo, admitiendo que este factor será una complicación real durante el encuentro.

El Estadio Ciudad de México, situado a 2,240 metros sobre el nivel del mar, se perfila como un factor determinante que podría jugar a favor del combinado anfitrión, tal como se observó en el duelo previo ante Ecuador, donde el desgaste físico por la falta de oxígeno fue evidente en el rival. Ante esta situación, Thomas Tuchel fue directo respecto a las posibilidades de aclimatación de su plantilla en el corto plazo.

Inglaterra tendrá que medirse ante México|Crédito: @England

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Al ser consultado por la prensa, manifestó "por supuesto que es un dato que tenemos en cuenta. El tema de la altura será un problema, una gran desventaja, ya que no podemos adaptarnos físicamente a ella; en cuatro días es simplemente imposible", opinó.

Así y todo, a pesar de las dificultades que remarca, cree que el factor emocional debe ser importante para buscar una nueva alegría deportiva. "Puede que surjan más obstáculos, pero estamos preparados para ello. Quizá sea uno de los partidos más bonitos y emocionantes que se pueden jugar, contra México en el Estadio Azteca. Nos esperan muchos obstáculos".

México vs Inglaterra: horario y cuándo juegan

Con la misón de meterse entre los ocho mejores de la competencia, el seleccionado comandado por Javier Aguirre buscará doblegar a Inglaterra, un combinado que aún no mostró su mejor versión. El desafío, que capta la emoción de los amantes del futbol, se jugará el domingo 5 de julio a las 18 horas del centro de México.