CONFIRMADO: Igor Lichnovsky regresa a México tras quedar libre de Turquía

Igor Lichnovsky cerró una etapa luego de no renovar su contrato con el Fatih Karagümrük. El defensor chileno llegó a Turquía a inicios de marzo del presente año luego de una exitosa etapa con el Club América. Ahora el futbolista sorprendió en redes sociales al mostrar que se encontraba en territorio mexicano, despertando así ciertos rumores con respecto a su futuro.

Cabe mencionar que Lichnovsky levantó cinco títulos con las Águilas en las que destaca el célebre tricampeonato en la Liga BBVA MX. Lo cual le colocó como uno de los jugadores más queridos por parte del club azulcrema. Sin embargo, los motivos de su visita a México fueron de una índole fuera de los deportivo.

Igor Lichnovsky terminó su etapa en el futbol de Turquía|@karagumruk_sk

Por qué Igor Lichnovsky llegó a México tras quedar como agente libre

El motivo por el que el ex jugador del América llegó a Chiapas es para continuar con su labor social en la iniciativa Water is Life. El cual consiste en rehabilitar infraestructuras para el suministro de agua potable para las comunidades indígenas.

De acuerdo a diversos reportes, uno de los proyectos tiene como propósito beneficiar a dos mil habitantes de manera inmediata y poder alcanzar hasta 3,200 personas en El Herrado, comunidad que se encuentra en Acapetahua. Explicando así la presencia de Lichnovsky en Chiapas.

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Los números de Igor Lichnovsky en Turquía

Igor Lichnovsky decidió emprender una aventura en Europa con el Fatih Karagümrük de Turquía. Su presencia en el equipo le valió ganarse la titularidad inmediata, disputando un total 13 partidos y sumar 1,170 minutos en la Superliga de Turquía. Además de registrar 2 asistencias y 3 tarjetas amarillas.

Igor Lichnovsky terminó en el último lugar con el Fatih Karagümrük

Lamentablemente para Lichnovsky, el equipo terminó por descender a la Segunda División de Turquía luego de quedar en el último lugar con 30 puntos en 34 partidos. Por lo que ahora el reto de Igor Lichnovsky sería el de encontrar un nuevo equipo que juegue en el máximo circuito.