Kevin Álvarez estudió hasta este grado: el nivel de estudios del jugador de Club América

Kevin Álvarez está volviendo a ser un jugador regular en el Club América tras la llegada de Guillermo Almada, quien fue su entrenador en Pachuca, por lo que le tiene mucha confianza. El defensa debutó muy joven como profesional, por lo que se desconoce hasta qué grado estudió, tal como su compañero Henry Martín, quien ha sumado una gran fortuna en su paso por el equipo.

El lateral declaró para el podcast de La Capitana que nunca fue bueno para la escuela, aunque siempre pasaba las materias. Incluso, declaró que si no era futbolista, estudiar una carrera no era su prioridad, ya que hubiera preferido haber vendido tacos, como es el caso del exfutbolista Isaác Brizuela, quien inició un negocio de marquesitas.

El lateral declaró que nunca fue bueno para la escuela.|Club América

El nivel de estudios de Kevin Álvarez

Hasta el momento, el jugador de 27 años no ha declarado públicamente su nivel de estudios, ni hay registros de ello, solo que nunca le gustó la escuela. No obstante, se formó en las Fuerzas Básicas del Pachuca, una de las instituciones en las que se prioriza el estudio.

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Si bien se desconoce hasta qué grado llegó, lo más probable es que cursó hasta la preparatoria, ya que debutó en Primera División a los 20 años, por lo que muy seguramente fue complejo combinar el estudio con el futbol.

Kevin Álvarez en este Apertura 2026

El lateral saltó a la cancha en el primer partido del América en este Apertura 2026. Disputó 78 minutos en el triunfo de los suyos por Alexis Gutiérrez. Almada le brindó la confianza para la fecha 2 al ser uno de los 11 titulares e igual que en el encuentro anterior, salió del terreno de juego al minuto 74 en el empate ante Atlante.

Álvarez comió banca para la jornada 3, en el juego en el que las Águilas golearon 3-0 a Santos Laguna. El futbolista de 27 años ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo por Dagoberto Espinoza.