La afición lo pedía para Club América, nunca quiso y hoy se quedó sin equipo

Un ex jugador del Club América se ha quedado como agente libre luego de su aventura por el futbol de Europa. En su momento sonó su regreso a Coapa debido a que logró levantar un total de 5 títulos en su etapa como jugador azulcrema. Sin embargo, la directiva no apostó por su fichaje y ahora se encuentra como agente libre.

Nos referimos a Igor Lichnovsky, defensor chileno que terminó su etapa con el Fatih Karagümrük de la Primera División de Turquía. Su llegada se logró dar a mediados de febrero de 2026 para poder cerrar la temporada con el equipo. Contando con un registro de 13 partidos, 2 asistencias y 3 tarjetas amarillas. ¿Por qué no regresó al Club América?

Igor Lichnovsky se quedó como agente libre luego de terminar su contrato con el Fatih Karagümrük|@karagumruk_sk

Por qué Igor Lichovsky salió del Club América

Igor Lichnovsky llegó a Coapa el 13 de septiembre de 2023 por medio de una cesión. El central logró hacerse de un lugar en la zaga azulcrema para disputar un total de 53 partidos, siendo parte del histórico tricampeonato que conquistó el equipo bajo la dirección de André Jardine.

A principios de 2026, el Club América habría pagado la indemnización del jugador luego de perder cierto protagonismo con el equipo. Ahora que salió del Fatih Karagümrük FK, deberá buscar un nuevo destino luego de encontrarse como agente libre a sus 32 años de edad.

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El paso de Igor Lichnovsky en la Liga BBVA MX

Necaxa, Cruz Azul, Tigres y Club América fueron los equipos que recibieron a Igor Lichovsky con los brazos abiertos. En total cuenta con 90 partidos jugados en la Liga BBVA MX considerando la fase regular y Liguilla, además de levantar un total de 10 títulos dentro del país.

Igor Lichnovsky levantó 5 títulos en Club América|Crédito: Getty Images

Otro dato importante es que el jugador chileno logró levantar al menos un título en cada equipo de la Liga BBVA MX por el que pasó. Su primer triunfo fue la Copa MX del Clausura 2018 cuando defendía los colores del Club Necaxa. El Club América fue el equipo con el que sumó más títulos, con un total de 5.

