Última Hora: Chivas anuncia incorporación para el Apertura 2026

Las Chivas de Guadalajara marcan un nuevo hito en su historia al confirmar una alianza con Nike, marca que se convierte a partir de ahora en su patrocinador deportivo exclusivo. Este acuerdo estratégico marca el fin de la relación con Puma iniciando una etapa enfocada en la innovación y el desarrollo integral de la institución.

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Esta alianza no solo incluye al primer equipo varonil, sino que extiende su alcance a los equipos femenil, fuerzas básicas, Chivas Esports y el cuerpo técnico. El objetivo central de esta colaboración es inspirar a las próximas generaciones.

Para la afición rojiblanca, el momento más esperado llegará el próximo 18 de julio, fecha en la que el equipo estrenará su nuevo uniforme Nike durante el primer partido de la temporada de la liga. Con esta inversión a largo plazo, la marca busca transformar la cultura del fútbol, fomentar el desarrollo del deporte femenil y crear experiencias únicas para atletas y seguidores, consolidando a Chivas como un pilar fundamental en la estrategia regional de Nike.

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