Última Hora: Pumas anuncia incorporación para el Apertura 2026

El Club Universidad Nacional inicia una nueva era. Tras más de una década de colaboración con Nike, los Pumas de la UNAM han oficializado su transición hacia una nueva etapa estratégica de la mano de Puma, la marca deportiva alemana que volverá a vestir al equipo a partir del torneo Apertura 2026.

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Este movimiento representa un reencuentro cargado de nostalgia y expectativa. Puma, que ya fue patrocinador técnico del club entre 2009 y 2014 (etapa en la que el equipo alcanzó la gloria al coronarse campeón en el Clausura 2011), regresa al Pedregal con el objetivo de revitalizar la imagen institucional de los universitarios. La decisión responde a un cambio en la estrategia comercial del club y a una reestructuración en la presencia de su anterior marca proveedora en el fútbol mexicano.

Con este cambio, Pumas no solo busca renovar su identidad visual en la cancha, sino también fortalecer su conexión con la historia y el legado universitario, marcando un punto de inflexión necesario para afrontar los retos deportivos del próximo semestre.

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