CONFIRMADO: Jugador de Chivas es transferido a Sudamérica tras la Jornada 3

Así como Chivas sumó un refuerzo de última hora durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, también tendría bajas. Después del empate frente a Puebla en la Jornada 3, el club volvió a realizar ajustes en su plantilla. Uno de esos movimientos contempla la salida de un futbolista rumbo a Sudamérica, donde buscará continuidad y mayor protagonismo.

Mientras Gabriel Milito tiene un problema que no puede resolver en Chivas, Sergio Aguayo dejará el Guadalajara para jugar en Colombia. El delantero mexicano de 23 años alcanzó un acuerdo para incorporarse al Deportes Tolima. Según diversos reportes, la operación se realizará mediante un préstamo con opción de compra para el conjunto sudamericano.

Aguayo fue borrado del Tapatío|Crédito: Sergio Aguayo / IG

Chivas se despide de un jugador de 23 años

La decisión tiene que ver con la necesidad de que Aguayo tenga minutos en primera división. Durante el inicio del torneo le resultó complicado encontrar espacio en el ataque del equipo dirigido por Gabriel Milito. La competencia en la zona ofensiva redujo sus oportunidades, por lo que ambas partes consideraron conveniente buscar una alternativa fuera de la Liga MX.

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El préstamo también forma parte del proceso de reestructuración que mantiene Chivas en las primeras semanas del campeonato. Mientras Milito define la base de su plantel, algunos jugadores con poca participación tendrán la posibilidad de continuar su desarrollo en otros clubes antes de buscar un regreso al equipo rojiblanco.

|X: Chivas

¿Quién es Sergio Aguayo, el jugador del Guadalajara que se va a Sudamérica?

Sergio Aguayo inició su formación en las categorías inferiores de Pachuca, donde también debutó como profesional. Más adelante se incorporó a Chivas y tuvo un paso destacado por el Tapatío. Con ese equipo filial se convirtió en una de las principales referencias ofensivas gracias a su producción goleadora en la Liga de Expansión MX.

Durante 2026 recibió oportunidades con el primer equipo de Guadalajara, aunque no logró consolidarse como titular. Ahora tendrá una nueva etapa en el Deportes Tolima, donde intentará sumar experiencia y ritmo competitivo.

La intención de Chivas es que el atacante regrese con mayor recorrido para competir nuevamente por un lugar dentro del plantel que dirige Gabriel Milito. Los próximos partidos como profesional de Sergio Aguayo serán en Deportes Tolima.

