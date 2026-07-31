El problema de Chivas que no deja tranquilo a Milito en el inicio de la Liga BBVA MX
La plantilla enfrenta una crisis, pese a ganar el partido, lo que deja intranquilo al argentino para los próximos partidos
Chivas es el equipo más caro del Apertura 2026 al superar a Toluca, Cruz Azul y Tigres, por mencionar algunos. Pese a ello, tuvo un descalabro en la primera jornada en casa ante los Diablos Rojos. Pero ello no es lo preocupante, ya que el conjunto rojiblanco tiene otro problema que no deja nada tranquilo a Gabriel Milito en el inicio de la Liga BBVA MX.
El Rebaño Sagrado tiene la pólvora mojada en el inicio del Apertura 2026, pues en tan solo 2 jornadas suma un gol, gracias a Roberto Alvarado. El equipo rojiblanco tiene de qué preocuparse, pues el torneo anterior fue una de las mejores ofensivas, ya que cuenta con grandes delanteros como Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Armando González, quien puede revertir la mala racha contra Puebla.
Hormiga González y la falta de goles con Chivas
De los 3 delanteros que tiene Chivas, González es el titular, no por ello fue convocado por la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque Javier Aguirre solo lo utilizó algunos minutos en el juego inaugural ante Sudáfrica.
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Sin embargo, la "Hormiga" pasa por un momento complicado, pues cumplirá 4 meses sin marcar. La última vez que el seleccionado mexicano marcó fue el 5 de abril de este año, cuando le metió un par de anotaciones a Pumas.
La pólvora mojada de los delanteros de Chivas
Los delanteros que están detrás de Armando son Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda. Este último cumplirá 3 meses sin marcar, pues la última vez que lo hizo fue el 13 de mayo en el juego de ida entre Chivas y Cruz Azul.
Mientras que Marín no marca con el Rebaño Sagrado el 2 de mayo, el duelo de ida de los cuartos de final ante Tigres, que se disputó en el Estadio Universitario.