CONFIRMADO: Jugador FIGURA del América es nuevo refuerzo de equipo europeo

Patricio Salas, delantero mexicano de 22 años, es nuevo jugador del FC Famalicão de la Primeira Liga de Portugal. El atacante llega a la institución lusa bajo la modalidad de préstamo por un año, con una opción de compra que el conjunto portugués podrá ejecutar al finalizar la temporada 2026-2027. Con este movimiento, un nuevo mexicano llega al Viejo Continente.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el Club América llevó a un canterano de nuevo al balompié europeo tras alcanzar un acuerdo de palabra entre ambas directivas. Se espera que el futbolista viaje a Europa en los próximos días para someterse a las pruebas médicas de rigor y, posteriormente, plasmar la firma en su nuevo contrato laboral.

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Los números de Patricio Salas con el América

Durante su paso por el primer equipo de las Águilas, el joven atacante registró participación en 12 partidos oficiales, abarcando competencias de alto nivel como la Liga BBVA MX, la Leagues Cup y la Copa de Campeones de la Concacaf. En estos compromisos, sumó alrededor de 385 minutos sobre el terreno de juego y anotando un gol.

Su debut en el máximo circuito se dio el 16 de julio de 2023, en un duelo frente al Club Puebla celebrado en la cancha del Estadio Banorte. A lo largo del ciclo del director técnico André Jardine, Salas se desempeñó principalmente como un revulsivo y una constante opción de recambio en el ataque, aportando además minutos valiosos para la regla de menores.



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Ahora, el joven delantero tendrá el reto de adaptarse rápidamente a las exigencias de la liga portuguesa, buscando sumar minutos y demostrar su calidad ofensiva para convencer a la directiva del FC Famalicão de hacer efectiva su opción de compra el próximo año.