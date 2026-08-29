Pachuca vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 29 de agosto, partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Desde la cancha del Estadio Hidalgo, los Tuzos reciben a Chivas en la Jornada 6 del Apertura 2026. Hoy sábado 29 de agosto, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), arranca un duelo fundamental donde ambos equipos se presentan con realidades muy distintas dentro de la Liga BBVA MX.

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El Rebaño Sagrado llega con el ánimo a tope a la Bella Airosa. En la fecha pasada, el Guadalajara ofreció su mejor exhibición ofensiva en lo que va del torneo al concretar una contundente goleada de 5-2 frente a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron. El ataque rojiblanco despertó gracias a un doblete de Ricardo Marín, respaldado por las anotaciones de Santiago Sandoval, Roberto "Piojo" Alvarado y Diego Campillo, acumulando así tres victorias en sus últimos cuatro encuentros ligueros.

Por su parte, el cuadro local vive un momento crítico, ya que el Pachuca suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en el certamen. A pesar de haber arrancado el torneo goleando a Pumas, el equipo hidalguense no ha vuelto a sumar de a tres y llega a este compromiso tras un sufrido empate 1-1 en su visita al Atlético de San Luis, rescatado de último minuto por su portero.

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