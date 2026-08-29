Estadio en Guadalajara será remodelado, tendrá una inversión de 500 millones de pesos, estrenará pasto de última generación y una nueva pantalla gigante

El Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, se prepara para una transformación histórica. Con una inversión conjunta que ronda los 500 millones de pesos entre la directiva del equipo y el Gobierno del Estado, el inmueble buscará ponerse a la altura de los mejores recintos a nivel internacional.

El objetivo central de esta remodelación es posicionar a Guadalajara como un referente absoluto del beisbol y convertir al estadio en un escenario capaz de recibir juegos de las Grandes Ligas (MLB) y futuras Series del Caribe.

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Los cambios que tendrá el Estadio Panamericano

En el diamante, la superficie actual será reemplazada por un pasto sintético de última generación, utilizando tecnología similar a la de los estadios de la MLB. Además, el jardín central lucirá una nueva pantalla gigante de alta definición de casi 400 metros cuadrados.

Las estructuras laterales provisionales que actualmente son de andamios en primera y tercera base serán sustituidas por gradas definitivas de concreto. Esto no solo acercará más al público al terreno de juego, sino que elevará la capacidad del estadio de 15,500 a 20,000 espectadores, sumado a la construcción y rediseño de nuevas suites corporativas en la parte alta.

A la par de lo visible, también se hará una modernización profunda de toda la infraestructura oculta, incluyendo instalaciones eléctricas, sanitarias y de drenaje pluvial.

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Para no afectar el calendario deportivo, las obras están planificadas en distintas fases

Entre agosto y octubre de 2026 se realizará el cambio del césped sintético y el montaje de la pantalla gigante, listos para el arranque de la temporada invernal de la Liga Mexicana del Pacífico. Las adecuaciones hidráulicas y eléctricas continuarán hasta diciembre. Posteriormente, a partir de febrero y durante la primavera de 2027, arrancará la construcción de las nuevas suites y las gradas fijas para estrenarlas de cara a la campaña de la Liga Mexicana de Beisbol.

Se mantendrá una política de boletaje con precios accesibles y promociones constantes, buscando cuidar el bolsillo de la afición y preservar el ambiente completamente familiar que caracteriza a la plaza jalisciense.

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