¡CONFIRMADO! Julián Araujo gana mucho más que Álex Padilla en Europa y estos son sus salarios

Julián Araujo y Álex Padilla son dos de los tantos futbolistas mexicanos que se encuentran jugando en Europa desde hace varios años. Si bien es cierto que ambos tienen una edad similar, el lateral derecho del Bournemouth tiene un salario mucho más elevado en la actualidad. Pues estaría recibiendo unos $1,765,010 dólares anuales, es decir, poco más de $32,800,000 de pesos mexicanos.

Mientras que el portero de Athletic Club de Bilbao cobra unos $608,688 dólares por temporada en LaLiga. Esto equivale a aproximadamente $11,300,000 de pesos al año, un salario que refleja la proyección de Padilla con solamente 22 años. Sin embargo, es una realidad que Araujo recibe un salario tres veces mayor en la Premier League, aunque pese a ello, busca salir de Inglaterra para priorizar lo deportivo .

Crédito: Instagram/@julian_araujo

El bono que podrían recibir Julián Araujo y Álex Padilla

Según Capology, sitio especializado en finanzas dentro del futbol, ambos jugadores cuentan con un bono dentro de sus respectivos contratos. En caso de cumplir objetivos deportivos, Araujo podría ganar hasta $2,206,262 dólares por año en Bournemouth, es decir, $441,252 dólares extras (aproximadamente $8,200,000 pesos).

Mientras que por el lado de Padilla, podría incrementar su sueldo hasta los $760,860 dólares por año en España, es decir, $152,172 dólares extras (cerca de $2,380,000 pesos). Cabe destacar que los objetivos no fueron revelados por los clubes y, además, los salarios expuestos son brutos, es decir, sin restar impuestos, aportes a la seguridad social y otras deducciones.

Así fue como Julián Araujo llegó a Europa

A pesar de ser mexicano, Araujo jugó toda su carrera fuera de México. Realizó formación en LA Galaxy de Estados Unidos y formó parte de la cantera del FC Barcelona. Debutó en el primer equipo del conjunto blaugrana, pero fue cedido a Las Palmas con el objetivo de sumar minutos. Sin embargo, en 2024, el Barça lo vendió al Bournemouth a cambio de 10 millones de euros.

La carrera de Álex Padilla en Europa

Al igual que Araujo, Padilla realizó su formación fuera de México. Se formó en la academia del Athletic Club y fue cedido al CD Basconia del ascenso español con la intención de sumar minutos como profesional. En 2025 llegó cedido a Pumas donde tuvo un buen rendimiento, pero regresó a España una vez finalizado el Clausura 2025.