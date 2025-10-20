Es mexicano, lo fichó el Barcelona y busca su salida de la Premier League

La situación de Julián Araujo en el Bournemouth se ha vuelto insostenible. El lateral mexicano de 24 años, tras no disputar un solo minuto en las primeras 8 jornadas de la Premier League, ha solicitado formalmente su salida del club inglés en busca de minutos que le permitan llegar en forma y ser convocado de cara al Mundial 2026.

De acuerdo con fuentes cercanas al jugador, tanto el futbolista como su entorno le han comunicado al equipo la necesidad de un cambio, ya sea mediante un préstamo o traspaso definitivo. El Bournemouth, consciente de la situación, estaría dispuesto a evaluar diferentes opciones que beneficien a ambas partes.

Te puede interesar: ¡Marruecos es CAMPEÓN del Mundo! Deja en la lona a Argentina con dos GOLAZOS

Araujo, formado en la LA Galaxy y comprado por el Barcelona en su momento, aunque sin debutar con el primer equipo, se encuentra en una encrucijada crucial. Bajo el mando de Andoni Iraola, ocupa el último lugar en la jerarquía de laterales derechos, habiendo participado únicamente en la Carabao Cup.

El nacido en Estados Unidos, pero de padres aztecas estaría incluso dispuesto a reducir su salario con tal de encontrar un destino donde tenga oportunidades regulares. Su objetivo es claro, volver a ser considerado por Javier Aguirre de cara al torneo que se jugará en suelo norteamericano.

Con el mercado de invierno como próxima ventana de oportunidad, Araujo inicia una carrera contra el tiempo. Sabe que necesita minutos de calidad en los próximos meses para no quedarse fuera del sueño mundialista. Europa sigue siendo su prioridad, pero no descarta opciones en otras ligas que le garanticen la regularidad que hoy le niegan en Inglaterra.

Te puede interesar: Los aficionados de esta selección que calificó al Mundial 2026 quieren ayudar a su equipo de una insólita manera