La HORA EXACTA para VER el Brasil vs Marruecos, partido del Grupo C del Mundial 2026

Hoy, 13 de junio de 2026, las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Este encuentro marca el inicio de la actividad de su grupo, prometiendo ser un choque de alto voltaje entre dos potencias futbolísticas de distintos continentes.

El partido corresponde al Grupo C, sector en el que ambos equipos se perfilan como los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda, compartiendo grupo con Haití y Escocia (quienes también se miden más tarde el día de hoy).

Asegurar los tres puntos en este primer partido es fundamental, ya que perfilará al probable líder del sector y, en teoría, otorgará un cruce más accesible en la fase de eliminación directa.

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La selección brasileña llega a este Mundial con la firme intención de reclamar la gloria global y sumar su sexta estrella. Con un poderío ofensivo liderado por figuras como Vinícius Júnior y Raphina, la "Canarinha" busca imponer sus condiciones e iniciar con el pie derecho de la mano de su entranador Carlo Ancelotti.

Por su parte, Marruecos llega ya no como la sorpresa, sino como una realidad consolidada tras su histórica actuación en Qatar hace cuatro años. Liderados por estrellas de la talla de Achraf Hakimi y Brahim Díaz, los "Leones del Atlas" saben cómo competir en la élite. Como dato interesante y verificable, Marruecos derrotó a Brasil 2-1 en un partido amistoso disputado en marzo de 2023, un antecedente reciente que sin duda añade un toque de revancha y tensión a este encuentro oficial.

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Estadio y Horario Exacto del Brasil vs Marruecos

El encuentro se disputará en el imponente New York New Jersey Stadium (tradicionalmente conocido como MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Este colosal recinto, con capacidad para 82,500 espectadores, no solo albergará este vital choque de fase de grupos, sino que también será la sede que corone al campeón en la gran final del próximo 19 de julio.

Para quienes siguen el partido desde la Ciudad de México y la zona centro del país, el pitazo inicial está programado exactamente a las 4:00 PM (CST). En el horario local de la sede (EDT), el balón comenzará a rodar a las 6:00 PM, marcando el inicio de la historia para ambas escuadras en este Mundial 2026.

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¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS el Brasil vs Marruecos?

Las acciones del Grupo C arrancan y desde la cancha del Estadio New York New Jersey Stadium, y podrás vivirlo en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, por television abierta, por la señal de Canal 7. Y en digital, por la App oficial y el Sitio Web de Azteca Deportes en punto de las 16:00 horas (hora del centro de México).

Además del partido, tenemos la mejor cobertura online, una hora antes del silbatazo incial, el live previo del juego, con toda la información y alineaciones a tu alcance.

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