CONFIRMADO: La marca que Rodri podría empatar en el Mundial 2026 y que igualaría a Zidane, Ronaldinho y Lionel Messi

Esta tarde la selección española se enfrenta a Argentina en busca de una de conseguir la Copa del Mundo, sin embargo, detrás de la historia titular el mediocampista español Rodri está cerca de unirse a una lista muy exclusiva en la que solo se encuentran jugadores de la talla de Zinedine Zidane, Ronaldinho, y Messi.

Para conseguir estar dentro de esta exclusiva lista deberá vencer primero a Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué conseguirá Rodri en caso de vencer a Argentina en la final de la Copa del Mundo?

En caso de derrotar a Argentina, Rodri se convertirá en el decimoprimer jugador que lograría la trilogía perfecta al conseguir ganar el Balón de Oro, la Champions League y la Copa del Mundo. Recordemos que ganó el balón de oro el 28 de octubre de 2024, y la Champions League en la temporada 2023-2024, está únicamente a la espera de conseguir la Copa del Mundo.

¿Qué otros jugadores han conseguido esta marca?

En caso de vencer a Argentina Rodri se convertiría en el decimoprimer jugador en conseguir esta marca junto a:



Bobby Charlton (Inglaterra) Franz Beckenbauer (Alemania) Gerd Müller (Alemania) Paolo Rossi (Italia) Rivaldo (Brasil) Zinedine Zidane (Francia) Kaká (Brasil) Ronaldinho (Brasil) Lionel Messi (Argentina) Ousmane Dembélé (Francia)

¿A qué hora y dónde VER EN VIVO el partido de España vs Argentina?

El partido entre España y Argentina está programado para jugarse en punto de las 13:00 en el Estadio de Nueva York/ Nueva Jersey, es importante recordar que el medio tiempo será distinto a los pasados, en esta ocasión el medio tiempo durará media hora para llevar el show de MT donde estarán distintos artistas como Justin Bieber, Shakira, entre otros.

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