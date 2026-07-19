LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png

CONFIRMADO: La marca que Rodri podría empatar en el Mundial 2026 y que igualaría a Zidane, Ronaldinho y Lionel Messi

Rodri está a punto de hacer historia al entrar en una lista exclusiva junto a Ronaldinho, Zidane, entre otros

CONFIRMADO: La marca que Rodri podría empatar en el Mundial 2026 y que igualaría a Zidane, Ronaldinho y Lionel Messi
CONFIRMADO: La marca que Rodri podría empatar en el Mundial 2026 y que igualaría a Zidane, Ronaldinho y Lionel Messi|MEXSPORT

Escrito por: Amaury Torres - DR

Esta tarde la selección española se enfrenta a Argentina en busca de una de conseguir la Copa del Mundo, sin embargo, detrás de la historia titular el mediocampista español Rodri está cerca de unirse a una lista muy exclusiva en la que solo se encuentran jugadores de la talla de Zinedine Zidane, Ronaldinho, y Messi.

Para conseguir estar dentro de esta exclusiva lista deberá vencer primero a Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué conseguirá Rodri en caso de vencer a Argentina en la final de la Copa del Mundo?

En caso de derrotar a Argentina, Rodri se convertirá en el decimoprimer jugador que lograría la trilogía perfecta al conseguir ganar el Balón de Oro, la Champions League y la Copa del Mundo. Recordemos que ganó el balón de oro el 28 de octubre de 2024, y la Champions League en la temporada 2023-2024, está únicamente a la espera de conseguir la Copa del Mundo.

¿Qué otros jugadores han conseguido esta marca?

En caso de vencer a Argentina Rodri se convertiría en el decimoprimer jugador en conseguir esta marca junto a:

  1. Bobby Charlton (Inglaterra)
  2. Franz Beckenbauer (Alemania)
  3. Gerd Müller (Alemania)
  4. Paolo Rossi (Italia)
  5. Rivaldo (Brasil)
  6. Zinedine Zidane (Francia)
  7. Kaká (Brasil)
  8. Ronaldinho (Brasil)
  9. Lionel Messi (Argentina)
  10. Ousmane Dembélé (Francia)

¿A qué hora y dónde VER EN VIVO el partido de España vs Argentina?

El partido entre España y Argentina está programado para jugarse en punto de las 13:00 en el Estadio de Nueva York/ Nueva Jersey, es importante recordar que el medio tiempo será distinto a los pasados, en esta ocasión el medio tiempo durará media hora para llevar el show de MT donde estarán distintos artistas como Justin Bieber, Shakira, entre otros.

Lee también:

Tags relacionados
Selección España Selección Argentina
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo