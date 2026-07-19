App para ver GRATIS España vs Argentina, partido de la final del Mundial 2026

El Estadio de Nueva York se viste de gala para albergar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Argentina, vigente campeona del mundo, llega a esta instancia decisiva tras una emocionante remontada ante Inglaterra en semifinales. Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la Albiceleste no solo busca su cuarto título mundial y el bicampeonato de Leo Messi, sino también reafirmar su hegemonía tras conquistar la Copa América.

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España vs Argentina: La GRAN FINAL

Este choque promete ser un duelo estratégico fascinante: la potencia goleadora argentina, que suma 19 tantos en siete encuentros, contra la solidez táctica de un conjunto español que ha demostrado ser prácticamente impenetrable. El árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en una tarde que definirá al monarca del fútbol global.

En la vereda opuesta, la España de Luis de la Fuente se presenta como un bloque infranqueable. Con un desempeño impecable, La Roja alcanzó la final tras eliminar a Francia y cuenta con una estadística intimidante: ha recibido apenas un gol en toda la competencia, consolidándose como la mejor defensa del certamen.

Con el país sudamericano buscando alcanzar a Italia y Alemania en el historial de títulos, y España persiguiendo su segunda estrella, la expectativa es total. El mundo se paraliza para ser testigo de un enfrentamiento inédito en finales mundialistas, donde la gloria eterna está en juego.

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