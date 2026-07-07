CONFIRMADO: Las selecciones eliminadas HOY lunes 6 de julio del Mundial 2026

Las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ caen conforme avanzan los partidos y hoy tocó ver a dos eliminadas más tras la tercera tanda de partidos de los octavos de final. Portugal fue la primera selección eliminada en los partidos de octavos de final del 6 de julio y unas horas después, Estados Unido le siguió los pasos al combinado liderado por Cristiano Ronaldo.

El combinado portugués cayó de manera agónica ante España. “La Furia Roja” consiguió un gol de último minuto, obra del mediocampista Mikel Merino, para sellar su boleto a los cuartos de final. La eliminación de Portugal fue un momento tristísimo porque representó la despedida de CR7 como representante de su selección. El equipo dirigido por Luis de la Fuente consiguió un mejor resultado que en sus últimas dos participaciones en Copas del mundo ya que tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022 fue eliminada en octavos de final.

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Estados Unidos, el último anfitrión, cae en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El combinado de los Estados Unidos fue el segundo eliminado en la tercera tanda de partidos de octavos de final. El último anfitrión con vida cayó 4-1 ante Bélgica en el Estadio Seattle. Los estadounidenses eran los últimos anfitriones con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de las eliminaciones de México y Canadá a manos de Inglaterra y Marruecos, respectivamente.

Por ahora, solo quedan 10 selecciones en competencia. Las seis clasificadas a cuartos de final: Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra España y Bélgica; y las cuatro que aún no disputan sus partidos en la ronda de octavos: Argentina, Egipto, Suiza y Colombia. De estas últimas cuatro, habrá dos más eliminadas después de la última tanda de partidos calendarizados para el 7 de julio.

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