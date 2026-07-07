Roberto Martínez había anticipado la derrota de Portugal ante España hace 6 meses y ni él se dio cuenta

Portugal cayó 1-0 contra la España de Lamine Yamal —que gana mucho menos que Cristiano Ronaldo— y lo que casi nadie se dio cuenta fue que se cumplió la predicción de Roberto Martínez 6 meses antes de que se dispute este encuentro de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Resulta que Roberto Martínez había intuido que el número 6 iba a ser importante para Portugal. Sin embargo, fue ese número, el que luce Mikel Merino —que tiene un sueldo mucho más bajo que la mayoría—, el que le dio la victoria a España.

Cristian Ronaldo abraza a su entrenador Roberto Martínez en Portugal.|Alexander Hassenstein/Getty Images

¿Qué había dicho Roberto Martínez?

“Creo firmemente en la numerología. Creo que el 6 puede traer algo muy bueno. En 2016, Portugal ganó la Eurocopa. En 1966 se logró el mejor resultado de la historia (en Mundiales). En 2006 también se llegó a semifinales... Es el momento de conseguir lo que Portugal se merece y mucho”, había dicho Roberto Martínez en enero.

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La numerología le jugó en contra a Portugal

Aunque Roberto Martínez creía que el 6 iba a ser un número positivo para Portugal en el Mundial 2026, finalmente fue todo lo contrario. Pues su equipo fue eliminado por el jugador Nº 6 de España, Mikel Merino.

|REUTERS

¿Qué es la numerología y para qué sirve?

La numerología es una disciplina que atribuye un significado simbólico y espiritual a los números. A través de cálculos basados en la fecha de nacimiento o el nombre de una persona, busca interpretar aspectos de su personalidad, su forma de relacionarse con el mundo y el camino que podría seguir a lo largo de su vida.

Quienes practican la numerología consideran que puede servir como una herramienta de reflexión personal. Sus interpretaciones suelen utilizarse para comprender fortalezas, desafíos y etapas importantes, además de ofrecer una perspectiva sobre el propósito de vida y brindar orientación al momento de enfrentar cambios o tomar decisiones.

Lamentablemente para Roberto Martínez, el DT de Portugal que consideraba que el “6” lo iba a ayudar, terminó siendo el número que lo eliminó del Mundial.

