Confirmado: Defensa de Cruz Azul deja el equipo en este Torneo Apertura 2026

El zaguero de 24 años, Mauro Zaleta, dejará las filas de Cruz Azul para emprender una nueva aventura en la Liga BBVA MX, convirtiéndose en el nuevo refuerzo de los Rayos del Necaxa para la presente temporada.

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De acuerdo con información del reconocido periodista especialista en el mercado de pases, César Luis Merlo, el acuerdo entre ambas directivas está completamente cerrado y sellado. En estos momentos, la transferencia se encuentra en su etapa final, restando únicamente que los clubes involucrados hagan el anuncio oficial a través de sus canales de comunicación.

¿Cómo fue la operación de la llegada de Mauro Zaleta a Necaxa?

La negociación por el joven defensor Mauro Zaleta se concretó bajo un formato muy favorable para la escuadra de los Hidrorayos. El futbolista llega al conjunto hidrocálido en calidad de préstamo por un año. Sin embargo, el contrato contempla una opción de compra, la cual estará directamente condicionada por su regularidad, minutos jugados y desempeño general bajo las órdenes del cuerpo técnico necaxista en el Estadio Victoria.

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Regreso fugaz a la Noria de Mauro Zaleta

El movimiento resulta llamativo debido a la situación reciente del futbolista. Mauro Zaleta había reportado inicialmente con el conjunto celeste para realizar los trabajos de pretemporada, esto tras concluir su ciclo formal de préstamo con el Mazatlán FC.

Con los Cañoneros, el defensor veracruzano vivió una etapa sumamente destacada que significó su consolidación definitiva en el máximo circuito del futbol mexicano. Lejos de tener un rol secundario, Zaleta se ganó la confianza del cuerpo técnico en el Pacífico, afianzándose como el titular indiscutible por la banda izquierda y registrando un total de 26 encuentros oficiales disputados.

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Pese a este notable crecimiento y regularidad, Joel Huiqui y el demás cuerpo técnico de Cruz Azul optó por no hacerle un hueco en la plantilla actual, abriendo la puerta para que Necaxa sume a sus filas a un lateral dinámico, con buena proyección y recorrido.

