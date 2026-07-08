CONFIRMADO: Así se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026

Este martes 7 de julio concluyó la actividad de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sobreviven los ocho mejores equipos del mundo que ahora se enfrentarán en la instancia de los Cuartos de Final que comenzará hasta el jueves 9 de julio, dejando el primer día de descanso de la justa mundialista.

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Así quedaron los Cuartos de Final del Mundial 2026

Los aficionados al futbol tendrán un día de descanso luego de intensas jornadas de actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero las emociones continuarán este jueves 9 de julio en los Cuartos de Final del Campeonato del Mundo.

Esta ronda comenzará con el enfrentamiento entre las Selecciones de Francia y Marruecos este jueves, un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Inglaterra vs Noruega

Los Cuartos de Final continuará el viernes con el duelo entre España y Bélgica, mientas que el sábado habrá doble actividad con el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra que también podrás ver por la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

El mismo sábado, pero un poco más tarde también se enfrentarán Argentina y Suiza en el duelo que cerrará la actividad de esta ronda dando paso a las Semifinales de la justa mundialista.

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia vs Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

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