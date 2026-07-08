Entrenador de Egipto lanza POLÉMICAS declaraciones tras derrota vs Argentina: “No quieren que Messi se vaya”

La Selección de Egipto quedó eliminada este martes 7 de julio tras caer ante Argentina 3-2 en un dramática partido en el que sufrieron la anulación de un gol luego de la revisión del VAR, además de un penal en los primeros minutos del partido que terminó despreciando Lionel Messi, lo que generó la molestia de su entrenador.

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Entrenador de Egipto estalla tras la eliminación ante Argentina

Hossam Hassan, director técnico de Egipto, salió furioso tras la eliminación de su selección de la Copa Mundial de FIFA 2026 TM a manos de Argentina e insinuó que los organizadores han influido para la Albiceleste siga avanzando en esta justa mundialista.

"Quizá influye el marketing; no quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial. Lo siento, esperaba hacer más felices a los aficionados llegando más lejos, pero estoy orgulloso de todos los jugadores; hemos mostrado un gran nivel y hemos hecho honor al fútbol egipcio, árabe y africano", declaró el entrenador.

El estratega egipcio lamentó la derrota ante Argentina, la que calificó de injusta, y reiteró sus sospechas sobre la influencia de los organizadores para que el conjunto Albiceleste continúe avanzando en la justa mundialista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt coach Hossam Hassan looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Paul Childs|Paul Childs/REUTERS

"No me gusta perder, pero esta derrota es injusta; en el fútbol existen factores ajenos al juego que no tienen que ver con lo técnico. Nos enfrentábamos al campeón del mundo, con todo el respaldo comercial, pero impusimos nuestro estilo", agregó.

"Hoy no nos hemos tomado en serio a los rivales a los que nos enfrentábamos, y el partido les resultó muy difícil, pero reitero que hubo otros factores que influyeron en el resultado", concluyó.

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