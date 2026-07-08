Inglaterra se aferra a la “caso Balogun” y hace un pedido a la FIFA: esto es lo que se sabe

La polémica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha escalado a niveles diplomáticos. A raíz de la decisión de la FIFA de suspender la ejecución de la sanción automática para el estadounidense Folarin Balogun —tras presiones políticas de alto nivel—, Inglaterra ha decidido alzar la voz. La Federación Inglesa, respaldada por la política nacional, ha interpuesto un reclamo formal ante el organismo rector del fútbol mundial para que su defensor, Jarell Quansah, pueda estar presente en el crucial duelo de cuartos de final contra Noruega.

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La carta de Inglaterra a la FIFA para pedir por Quansah

El reclamo no proviene solo del ámbito deportivo. Noah Law, diputado laborista de la Cámara de los Comunes, ha enviado una carta directa a Gianni Infantino, exigiendo que se aplique el mismo estándar disciplinario utilizado con Estados Unidos. El argumento central es contundente: "Las reglas se tienen que aplicar por igual a todas las naciones participantes".

En un giro inesperado, el documento no cuestiona la legitimidad de la tarjeta roja recibida por Quansah tras su dura entrada contra el mexicano Gallardo. Por el contrario, admite que la expulsión fue correcta, pero exige que la FIFA invoque nuevamente el artículo 27 de su Código Disciplinario. Este apartado otorga al organismo una "facultad discrecional" para suspender la aplicación de sanciones, tal como se hizo en el caso Balogun, bajo el argumento de considerar "circunstancias específicas".

Por su parte, la FIFA insiste en que no ha revocado ninguna tarjeta roja, sino que ha ejercido una potestad administrativa al suspender la ejecución de la sanción automática de un partido. Esta postura, sin embargo, ha generado mucha repercusión:



Bélgica presentó un recurso formal contra el trato preferencial.

presentó un recurso formal contra el trato preferencial. La UEFA denunció públicamente que el organismo ha "cruzado una línea roja".

Noruega vs Inglaterra: horario, cuándo y dónde juegan

El encuentro de Noruega vs Inglaterra se disputará el siguiente sábado 11 de julio del 2026 en el Estadio de Miami. Las dos selecciones llegan buscando meterse a las Semifinales de la competición gracias a su ritmo y gran estilo de juego que tienen.

La hora exacta para que pueda ver uno de los enfrentamientos más llamativos de la competición es en punto de las 15 horas tiempo del centro de México.