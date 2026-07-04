CONFIRMADO: Selecciones ELIMINADAS HOY sábado 4 de julio del Mundial 2026

Los primeros partidos de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tuvieron lugar y fueron eliminadas dos selecciones. Canadá fue la primera en sufrir la exclusión del torneo, a manos de Marruecos, y Paraguay le siguió los pasos al caer ante Francia por la mínima.

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Canadá cae en Houston ante Marruecos

Canadá fue la primera selección eliminada en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado del país anfitrión cayó 3-0 ante Marruecos en el Estadio Houston con un doblete de Azzedine Ounahi y un gol extra de Soufiane Rahimi.

Los canadienses llegaron a los octavos de final tras imponerse en los 32vos a Sudáfrica por la mínima. Antes de eso, acabaron como segundo lugar en el Grupo B tras vencer a Qatar, empatar con Bosnia y Herzegovina y caer con Suiza.

Esta fue la tercera participación de los canadienses en una Copa del Mundo y fue la mejor de todas. Tanto en México 1986 como en Qatar 2022 perdieron sus tres partidos en la fase de grupos.

Paraguay es eliminada por Francia

Paraguay se quedó en el camino al caer ante Francia en los 16vos de final. Los europeos se impusieron 1-0 a los sudamericanos con un gol de Kylian Mbappé desde el manchón penal al 70´ luego de que Diego Gómez derribó a Desiré Doué en el área.

El combinado guaraní regresó a una Copa del Mundo por primera vez desde 2010 y su desempeño sorprendente para el grupo que le tocó. Los paraguayos tuvieron que enfrentar a Estados Unidos, Turquía y Australia en la fase de grupos. Se esperaba que fueron eliminados en 16vos, pero dieron una de las sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en penales. Ahora, caer ante Francia, una de las selecciones con mejor proyección para el torneo, luce como un resultado más que bueno.