Javier Aguirre DEVELA su plan para neutralizar a Harry Kane en el partido de México vs Inglaterra por los Octavos de Final Mundial 2026

México tendrá una complicada misión al enfrentar a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo inglés tiene jugadores de gran calidad y Harry Kane es uno de ellos. Por eso, el estratega Javier Aguirre definió un plan para neutralizar al delantero del Bayern Munich.

“El Vasco” Aguirre atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en el centro de medios del Estadio Ciudad de México y explicó cómo planea evitar que el impacto de Harry Kane, a quien describió a plenitud, se magnifique en el duelo por un boleto a los cuartos de final.

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"Harry Kane es figura mundial, los goles que metió en Tottenham o Bayern, es de jugador top del mundo, muchacho de 1.88 que a pesar de su tamaño tiene mucha calidad en los pies, juego aéreo, tiene todo, se sacrifica, tiene todo, es el capitán”, dijo Aguirre sobre el delantero inglés. “Intentaremos neutralizarlo no solo con los centrales, sino con el volante, la salida de los laterales, intentar que no esté cómodo en el campo y cuando reciba el balón siempre tenerlo presionado para que no genere juego".

“Hurricane”, como también se le conoce al ariete inglés, suma cinco goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Kane le anotó dobletes a Croacia y a la República Democrática del Congo y un gol solitario a Panamá. En cuestiones históricas, el atacante británico suma 13 goles en Copas del Mundo.

Los números de Harry Kane antes del Mundial 2026

Harry Kane llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como el delantero más encendido. El futbolista de 32 años anotó 61 partidos entre todas las competencias que disputó con el Bayern Munich. El inglés sumó 36 en la Bundesliga, 14 en la Champions League, 10 en la Copa de Alemania y uno en la Supercopa alemana.

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