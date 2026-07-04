Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026 para ganar la Bota de Oro; actualización tras el gol de Mbappé vs Paraguay

¡Imparable! Kylian Mbappé anotó el gol del triunfo con el que Francia derrotó a Paraguay por la mínima diferencia para meterse a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y con esto, se colocó como el máximo goleador de la justa veraniega junto al argentino Lionel Messi.

Al minuto 70 del partido de octavos de final, apareció el delantero del Real Madrid para cobrar un penal con bastante jerarquía y batir al cancerbero Gill que había sido figura ante Alemania en la ronda anterior, confirmando el pase de un conjunto galo que sufrió de más para anotarle a una selección sudamericana que basa su estilo de juego en defender lo más cercano posible a su propia portería.

Con esta anotación, Mbappé igualó a Lionel Messi con 7 anotaciones en lo más alto de la tabla de goleo, por encima de figuras como Harry Kane y Erling Haaland.

Tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:



Lionel Messi - 7 goles Kylian Mbappé - 7 goles Erling Haaland - 5 goles Harry Kane - 5 goles Ismaila Sarr - 4 goles Mikel Oyarzabal - 4 goles Ousmane Dembélé - 4 goles Vinicius Jr. - 4 goles

OFICIAL: El rival de Francia en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia, que es una de las selecciones más potentes y clara favorita para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras ganar sus primeros cinco partidos incluidos fase de grupos, dieciseisavos y octavos, se enfrentará a Marruecos el próximo jueves 9 de julio dentro de los cuartos de final en el Estadio Boston, Massachusetts.

El conjunto marroquí que tras un gran Mundial en Qatar 2022 ha vuelto a sorprender al orbe en esta edición metiéndose a cuartos de final, también tras una buena fase de grupos en donde enfrentó a Brasil, dieciseisavos de final en donde echó a una potencia como Países Bajos y en octavos en donde pasó por encima de la anfitriona Canadá.

