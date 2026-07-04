CONFIRMADO: Las selecciones ELIMINADAS hoy viernes 3 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están definidos tras los últimos tres duelos de la ronda de 16vos y tres selecciones más fueron eliminadas del torneo. Egipto eliminó a Australia desde los 11 pasos, Argentina sobrevivió a Cabo Verde y Colombia se impuso a Ghana por la mínima.

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Egipto elimina a Australia

Australia fue la primera selección eliminada el 3 de julio de 2026. Los “Socceroos” forzaron la prórroga contra Egipto, tras empatar 1-1, pero cayeron en la tanda de penales 4-2 luego de los fallos de Harry Souttar y Lucas Herrington. Con este resultado, “Los Faraones” deberán medirse a Argentina en los octavos de final.

Los egipcios se adelantaron con un gol de Emam Ashour al 13’ y parecía que lograrían sacar el triunfo con ese marcador luego de mantener su meta sin goles en contra durante la primera mitad. Sin embargo, los australianos revivieron gracias a un autogol de Mohamed Hany al 55’. El empate forzó la prórroga y después de media hora todo se tuvo que decidir en disparos desde el manchón penal.

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Cabo Verde es eliminada por Argentina in extremis

Cabo Verde soñó con conseguir un resultado histórico, pero no pudo sobrevivir a Argentina. Los africanos cayeron 3-2 ante los sudamericanos luego de forzar el tiempo extra en la fase de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de esta manera le pusieron fin a un debut épico. Ahora, “La Albicelestes” enfrentarán a Egipto en los octavos de final.

Lionel Messi se encargó de abrir el marcador el 29’, pero Deroy Duarte logró la igualdad en la parte complementaria con un buen gol al 59’. El partido exigió la prórroga y nada más comenzar el tiempo extra Lautaro Martínez le devolvió la ventaja a los argentinos. Sin embargo, Sidny Lopes Cabral puso el marcador 2-2 con un golazo que apela a ser el mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Al final, los argentinos se impusieron con un gol en propia puerta al 111’ de Diney Borges.

Ghana se despide del Mundial 2026

Colombia obtuvo su boleto a los octavos de final a costa de eliminar a Ghana en los 16vos. Los “Cafeteros” se impusieron con un gol tempranero de Jhon Arias al 14’. El duelo, celebrado en el Estadio Kansas City, estuvo marcado por las lesiones de Jhon Córdoba por los colombianos y de Marvin Senaya por los ghaneses. Debido a ello, tuvieron que entrar al campo Luis Suárez y Alidu Seidu, respectivamente.

Durante el resto del partido estuvo más cerca de caer el segundo gol colombiano que el de la igualdad por parte de los ghaneses. El cuadro africano intentó ocho disparos, pero ninguno amenazó la portería de Camilo Vargas. Ahora, los colombianos enfrentarán a Suiza con el objetivo de avanzar a los cuartos de final. Al final, quedaron como una de las últimas selecciones eliminadas antes de la ronda de octavos de final.