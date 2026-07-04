OFICIAL: Así se jugarán los octavos de final del Mundial 2026

Los mejores 16 equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están definidos y eso significa que ya se sabe cómo se jugarán los octavos de final del torneo con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

El sábado 4 de julio habrá dos duelos de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Canadá enfrentará a Marruecos en el Estadio Houston a las 11:00 AM, tiempo del centro de México, mientras que Paraguay recibirá a Francia en el Estadio Filadelfia a las 3:00 PM.

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Después, el domingo 5 de julio, la actividad empezará en New York, a las 2:00 PM, cuando Brasil se mida contra Noruega. El partido más importante en la historia del futbol azteca tendrá lugar unas horas después, a las 6:00 PM, cuando México hospede a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México por un boleto a los cuartos de final.

El quinto duelo de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete ser uno de los más emocionantes del torneo porque Portugal y España se batirán en el Estadio Dallas a la 1:00 PM. Cinco horas después, Estados Unidos tratará de seguir su paso en el torneo contra Bélgica, en el Estadio Seattle.

Los últimos duelos de los octavos de final involucran a Argentina y Egipto en el Estadio Atlanta el próximo 7 de julio a las 10:00 AM. Posteriormente, Suiza y Colombia buscarán el último boleto a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Vancouver a las 2:00 PM.

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Paraguay vs Francia

Canadá vs Marruecos

España vs Portugal

Estados Unidos vs Bélgica

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra

Colombia vs Suiza

Argentina vs Egipto

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