TV Azteca transmitirá Paraguay vs Francia en los 8vos de Final del Mundial 2026

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continua a través de TV Azteca y se encargará de transmitir uno de los partidos de octavos de final más emocionantes. Paraguay enfrentará a Francia este sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia. El silbatazo inicial está programado para las 3:00 PM, pero la transmisión a través de Azteca 7, así como por el sitio web y la app de Azteca Deportes comenzará 20 minutos antes.

Aquel que logre imponerse entre Paraguay y Francia se enfrentará al ganador del compromiso entre Canadá y Marruecos en los cuartos de final. Dicho encuentro tendrá lugar el 9 de julio en el Estadio Boston y está programado para comenzar a las 2:00 PM.

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¿Quién narrará el Paraguay vs Francia en TV Azteca?

El partido entre Paraguay y Francia, que será emitido EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca, tendrá al equipo estelar de narración de Azteca Deportes. El encargado del relato del duelo entre paraguayos y franceses será responsabilidad de Christian Martinoli. Asimismo, el análisis del compromiso será realizado por Luis García y Jorge Valdano.

Los paraguayos llegaron a los octavos de final de manera épica al vencer en penales a Alemania. El portero Orlando Gill y el defensor José Canale fueron las estrellas del combinado paraguayo ante los imponentes alemanes. Durante la fase de grupos perdieron contra Estados Unidos, empataron con Australia y vencieron a Turquía para pasar como a las rondas de eliminación directa como uno de los mejores terceros lugares.

Por su parte, los franceses superaron sin problemas a Suecia con dos goles de Kylian Mbappé y uno más de Bradley Barcola en la ronda de 16vos. Durante la primera ronda fueron agrupados con Noruega, Senegal e Irak, quienes no fueron oposición suficiente ante "Les Bleus".

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Paraguay y Francia ya saben lo que significa enfrentarse en Copas del Mundo con dos duelos en el historial. La primera vez fue en el Mundial de 1958 y el enfrentamiento en fase de grupos acabó con triunfo de 7-3 a favor de los franceses. 40 años después se volvieron a enfrentar, ahora en los octavos de final de Francia 1998 y los anfitriones se impusieron con un gol de oro de Laurent Blanc.