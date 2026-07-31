CONFIRMADO: Xolos de Tijuana ficha a un jugador a menos de 24 horas de verlo fracasar en Sudamérica

Mientras Xolos podría perder a Gilberto Mora, Club Tijuana ya tiene un nuevo refuerzo para el Apertura 2026. Apenas unas horas después de disputar una eliminatoria de la Copa Sudamericana con O'Higgins, un atacante argentino comenzó con su despedida de su equipo para llegar al conjunto fronterizo, donde firmará un contrato por las próximas tres temporadas.

La llegada de Francisco “Panchito” González se cerró menos de 24 horas después de la eliminación de O'Higgins frente a Boca Juniors. Aunque el club chileno quedó fuera del torneo continental en la tanda de penales y fracasó, el delantero cumplió con una actuación destacada durante la serie. En tanto, Sebastián Abreu sorprendió con sus declaraciones.

Crédito: Mexsport

Francisco González llega a Xolos de Tijuana

En el partido de vuelta, González marcó el gol que le dio la victoria a O'Higgins por 1-0 y llevó la definición hasta los penales. Posteriormente también convirtió su disparo desde los once pasos, aunque su equipo terminó perdiendo la serie y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

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Tras ese encuentro, el atacante argentino acordó de manera definitiva su incorporación a Xolos de Tijuana. El club fronterizo lo fichó procedente de O'Higgins y el contrato tendrá una duración de tres años.

GOOOOOOOL DE O'HIGGINS 🩵

El gol lo hace Panchito González después de un regalo de Figal!! #Ohiggins 1-0 #Boca pic.twitter.com/Bz5OPezQ1w — PRODEBARDO.com (@PRODEBARDO) July 31, 2026

El futbolista de 25 años deja el futbol chileno después de disputar 38 partidos y marcar 14 goles, números que despertaron el interés de la directiva encabezada por Sebastián Abreu.

¿Quién es Francisco González, nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana?

Francisco González, de 25 años, surgió de las fuerzas básicas de Newell's, donde debutó en 2019. También jugó en Defensa y Justicia. Desde semanas atrás ya existían reportes que lo colocaban como uno de los objetivos de Xolos.

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Un refuerzo pensando en el presente y el futuro

Sebastián Abreu busca construir un plantel competitivo para el Apertura 2026 y considera que Pancho González puede aportar variantes en el ataque. Además de cubrir distintas posiciones ofensivas, su llegada ofrece una alternativa si en los próximos mercados Gilberto Mora concreta el salto al futbol europeo.

Con el fichaje ya consumado, Xolos incorpora a un delantero que llega después de firmar su mejor etapa goleadora y tras dejar una buena imagen individual, pese a la eliminación de su equipo en la Copa Sudamericana.

