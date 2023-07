Confirman que el gobierno de Estados Unidos tiene Ovnis y cuerpos no humanos

Este miércoles 26 de julio de 2023, el mayor retirado David Grusch dio su testimonio en el Capitolio y dejó varias declaraciones en las que confirma que el gobierno de Estados Unidos ha investigado a los Ovnis y los extraterrestres.

Grusch reveló que hay muchas cosas que no puede discutir en público pero agregó que como ha dicho en sus declaraciones a medios, han sido encontrados restos biológicos y fueron recuperados por el gobierno.

Declaraciones de David Grusch



Parte de la entrevista de la congresista Nancy Mace con el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea.

“-¿Usted cree que nuestro gobierno ha mantenido contactos con inteligencia extraterrestre?.

- Es algo que no puedo discutir en público.

-Bueno, no puedo preguntar cuándo ocurrió esto.

-Si cree que hemos encontrado restos de naves, como dijo antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos de estas naves?.

-Como lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes.

-¿Eran restos humanos o no humanos biológicos?.

-No humanos, y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa”

#URGENTE No estamos solos en el universo



El oficial David Grush declara bajo juramento por primera vez que el gobierno de los EE. UU. está en posesión de ovnis y cuerpos no humanos.



(con subtítulos en español) pic.twitter.com/BaGZk8sOaX — Liv (@livmediapy) July 26, 2023



