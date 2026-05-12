OFICIAL: Club América jugará la Concachampions 2027 y esta es la curiosa razón

Mientras que el Club América ya confirmó su primera baja por no ganar el Clausura 2026, no todo es malo para el equipo dirigido por André Jardine. Tras los resultados que se dieron en cuartos de final de la Liguilla, las Águilas consiguieron la clasificación a la Concachampions 2027 a pesar de no haber llegado a la Gran Final y la razón es muy curiosa.

Por un lado hubo malas noticias: un jugador despedido por Jardine se retiró silbado del estadio. Pero también llegaron las buenas noticias: América se clasificó a la Concacaf Champions Cup 2026 gracias a Cruz Azul y a Chivas. Sí, sus clásicos rivales le ayudaron para que compitan en el plano internacional otra vez.

Crédito: Mexsport

El equipo de Coapa jugará su cuarta edición consecutiva de la Concacaf gracias a su lugar en la tabla general de la temporada 2025-26. Si bien no ocupa uno de los dos primeros puestos, todos los equipos que están delante suyo ya aseguraron su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 y eso abre un cupo extra para las Águilas.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué equipos de la Liga BBVA MX jugarán la Concachampions 2027?

La Liga BBVA MX tiene un total de 6 cupos para el torneo internacional de la Concacaf, los cuales se dividen en: 2 lugares para los finalistas del Apertura 2025, 2 para los finalistas del Clausura 2026 y 2 para los mejores clasificados de la tabla general 2025-26 que no hayan sido finalistas del futbol mexicano. De este modo, los clasificados son:

Toluca : campeón del Apertura 2025 (podría liberar otro cupo si es campeón de la Concachampions 2026)

: campeón del Apertura 2025 (podría liberar otro cupo si es campeón de la Concachampions 2026) Tigres UANL : finalista del Apertura 2025 (podría liberar otro cupo si es campeón de la Concachampions 2026)

: finalista del Apertura 2025 (podría liberar otro cupo si es campeón de la Concachampions 2026) Cruz Azul: mejor clasificado en la tabla general 2025-26

mejor clasificado en la tabla general 2025-26 Chivas de Guadalajara: posición en la tabla general de la temporada 2025-26

posición en la tabla general de la temporada 2025-26 Club América: clasificado por la tabla general gracias a que Chivas o Cruz Azul serán finalistas del Clausura 2026 y liberarán un cupo hacia abajo.

clasificado por la tabla general gracias a que Chivas o Cruz Azul serán finalistas del Clausura 2026 y liberarán un cupo hacia abajo. Cupo 6: Pachuca y Pumas pelean por el puesto restaurante del finalista del Clausura 2026.

during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|---MexSportAgency---/MEXSPORT

Los mejores equipos de la tabla anual 2025-26 para la clasificación a Concachampions

Así quedaron los primeros puestos de la Liga BBVA MX tras las 34 jornadas disputadas, contando el Apertura 2025 y el Clausura 2026. A América lo ayudó que los equipos por encima de ellos hayan liberado cupos: