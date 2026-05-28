CONFIRMAN fin de la relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid: “Comunicó al club su deseo de salir”

Los rumores parecen ser ciertos y a días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la posibilidad de que Julián Álvarez salga del Atlético de Madrid es cada más real y desde Europa ha llegado la noticia que confirma que el mismo jugador argentino ya le expresó a los altos mandos colchoneros su deseo de abandonar al conjunto Rojiblanco.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, aseguró que el goleador del Atleti expresó formalmente su deseo de abandonar a los Colchoneros.

Julián Álvarez es pretendido por el PSG|@Atleti / X

"Julián Álvarez ha comunicado formalmente al Atlético de Madrid su deseo de abandonar el club. Su intención sería unirse al FC Barcelona después de una reunión con sus agentes en España, de lo cual el Atlético está oficialmente informado. El Barcelona está preparando una propuesta inicial para ser enviada los siguientes días que ronda los 100 millones de euros como exclusivamente se reportó en esta cuenta", escribió el periodista italiano en su cuenta de Instagram.

En las últimas semanas se ha intensificado el rumor luego de que el Atlético de Madrid fuera eliminado de la Champions League en semifinales y el Barcelona por los propios colchoneros en cuartos de final, pues los aficionados blaugranas aseguran que su equipo y el delantero argentino harían una mancuerna perfecta y es el eslabón que necesitan para trascender en Europa, además, creen que su estilo de juego se acomoda más al de Hansi Flick que al del Cholo Simeone en donde tiene que tomar un rol de sacrificio.

El otro delantero que podría llegar al FC Barcelona en lugar o junto a Julián Álvarez

El 27 de mayo se filtró que el FC Barcelona prácticamente había llegado a un acuerdo con el Newcastle United de la Premier League por el delantero inglés de 25 años de edad Anthony Gordon, quien estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Los Leones.

Gordon, que también se desempeña de gran forma como extremo izquierdo, tuvo una temporada prolífica con las Urracas, en donde contando Premier League, Champions League, FA Cup y Carabao Cup, sumó un total de 46 partidos jugados, con una cuota de 17 goles (10 en Champions) y 5 asistencias.

De confirmarse ambas incorporaciones, el Barcelona armaría una delantera de élite a nivel mundial, pues además ya cuentan con Lamine Yamal, llamado a ser uno de los mejores del mundo.