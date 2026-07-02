ÚLTIMA HORA: Confirman RETIRO de Cristiano Ronaldo tras Mundial 2026 con Portugal

Previo al juego de Portugal vs Croacia, duelo correspondiente a la ronda de 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tal parece que la carrera de Cristiano Ronaldo va llegando a su fin.

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"Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el 'último baile', el Mundial...", dijo Kátia Aveiro, hermana del astro luso previo al encuentro en la cancha del Estadio Toronto para Sport TV.

CR7 dejaría a la Selección de Portugal siendo el jugador con más partidos disputados y como el máximo goleador de la historia de su país luego de conquistar dos campeonatos de la UEFA Nations League.

"Para la gente inteligente, a quienes les gusta el futbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años. Miren dónde estamos, la familia Aveiro... y de dónde venimos. ¿Creen que las críticas van a afectar nuestra felicidad?", agregó.

Jugando para la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo tiene un registro de 232 partidos jugados con marca de 145 goles. Actualmente, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el atacante de 41 años de edad tiene marca de dos goles.

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