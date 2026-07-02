OFICIAL: Katia Itzel será árbitro del juego de Messi y Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026

Se juegan los 16vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Argentina se enfrenta a Cabo Verde en la cancha del Estadio Miami, partido a disputarse el viernes 3 de julio en punto de las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.

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Dirigidos por Lionel Scaloni y liderados por Lionel Messi, La Albiceleste busca el pase a la siguiente ronda en un certamen en el que se encuentran defendiendo el campeonato obtenido en Qatar 2022.

Cuerpo arbitral para Argentina vs Cabo Verde

Para el duelo en el Estadio Miami, Argentina vs Cabo Verde, ya hay cuerpo arbitral definido con presencia de dos silbantes mexicanas. Como cuarta oficial aparece Katia Itzel. Por su parte, Sandra Ramírez es reserva de los asistentes.

En el centro del campo, Drew Fischer es el árbitro central del encuentro junto a Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, los tres de nacionalidad canadiense.

A lo largo de la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lionel Messi es el máximo goleador del certamen con seis anotaciones tras la Fase de Grupos, instancia en la que Argentina tuvo un paso perfecto al vencer a Argelia, Austria y Jordania.

El ganador de la llave entre Argentina y Cabo Verde se va a enfrentar en 8vos de Final al vencedor del duelo entre Australia y Egipto.

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