LO CONFIRMÓ: Lamine Yamal quiere jugar contra Argentina en el Mundial 2026

Mientras muchos preguntaban por qué Lamine Yamal no jugó contra Cabo Verde, ahora el futbolista de España para jugar contra Arabia Saudita y Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El joven español confirmó que, luego de eso, le gustaría jugar contra la selección de Argentina.

Así como la ‘Albiceleste’ le ganó 3-0 a Argelia, ahora Yamal pidió jugar contra ellos. “Ojalá que nos podamos enfrentar a Argentina. Creo que para ganar el Mundial necesitas ganarle a los mejores. Si no los encontramos en dieciseisavos, a lo mejor si en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores”, expresó.

Lamine Yamal asegura que Messi es el mejor de la historia

“Cada partido demuestra que es el mejor jugador de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca, no hay nada más que decir. Mi ídolo, ídolo es Neymar porque me gusta verlo jugar, pero Messi es el mejor y no hay discusión de eso”, sostuvo el crack del Barcelona en diálogo con TVE.

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¿Qué posibilidades hay de que Argentina y España se enfrenten en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las posibilidades de que Argentina y España se enfrenten en el Mundial 2026 son sumamente altas. Pues si uno de los dos sale primero de su grupo y el otro queda en segundo lugar, automáticamente se enfrentarán en 16avos de final.

Messi anota un triplete con Argentina ante Argelia|Crédito: @AFASeleccionEN / X

En tanto, si alguno queda como uno de los mejores terceros, hay posibilidades (aunque depende de otros factores) de que se enfrenten en octavos de final. Por último, si ambos quedan primeros o ambos segundos únicamente se cruzarán en una hipotética gran final.

El calendario de la selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Estadio Kansas City (Kansas City, EE. UU.) – 19:00 horas — Grupo J

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas (Dallas, EE. UU.) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Dallas (Dallas, EE. UU.) – 20:00 horas — Grupo J

Lionel Messi|JAY BIGGERSTAFF/IMAGN IMAGES via Reuters

El calendario de la selección de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – España 0-0 Cabo Verde – Estadio Atlanta (Atlanta, EE. UU.) – 10:00 horas — Grupo H

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – España vs. Arabia Saudita – Estadio Atlanta (Atlanta, EE. UU.) – 10:00 horas — Grupo H

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 18:00 horas — Grupo H

🚨Lamine Yamal🗣️; Messi is the best player in history. If anyone has any doubt, it's because they're looking for it. Facing Argentina? I hope so, to win the World Cup you have to face the best. We are Spain, and we want to face the best. pic.twitter.com/l7kH5pHyYo — Barça Touchline (@BarcaTouchline) June 19, 2026

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