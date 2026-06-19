Cruz Azul ya recibió a sus estrellas y estos son los primeros movimientos para el Apertura 2026

Cruz Azul volvió al trabajo. Después del descanso posterior al título de Liga BBVA MX, el plantel celeste comenzó a reportar en La Noria para iniciar la pretemporada rumbo al Apertura 2026, torneo en el que La Máquina tendrá el reto de defender la décima estrella.

No todo el grupo apareció desde el primer día, pero sí hubo nombres importantes que marcaron el inicio de una nueva etapa bajo la planeación de Joel Huiqui, quien se mantiene al frente del proyecto cementero mientras el club termina de definir los detalles de su continuidad.

Cruz Azul inició pretemporada en La Noria

El primer equipo de Cruz Azul fue citado este jueves 18 de junio en las instalaciones de La Noria. La primera jornada estuvo enfocada en exámenes médicos, pruebas físicas y evaluaciones generales, como parte del protocolo habitual antes de comenzar con las cargas fuertes de trabajo.

La Máquina llega a esta pretemporada con un contexto distinto. El equipo no solo viene de ser campeón, también debe ajustar el plantel para un semestre en el que la exigencia será mayor. La defensa del título, el calendario y la competencia interna obligan al cuerpo técnico a tomar decisiones desde los primeros días.

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Los primeros jugadores de Cruz Azul que reportaron

De acuerdo con información diversos reportes, los primeros futbolistas en presentarse fueron Luka Romero, Nicolás Ibáñez, Jaziel Mendoza y Amaury García. También se reportó la presencia del canterano Bryan Gamboa, quien fue captado durante el arranque de actividades en La Noria.

La aparición de estos nombres no pasa desapercibida. Luka Romero y Nicolás Ibáñez forman parte de los jugadores llamados a tener peso ofensivo, mientras que Jaziel Mendoza, Amaury García y Bryan Gamboa representan una parte importante del fondo de plantilla que Cruz Azul podría necesitar durante el torneo.

|X: Cruz Azul

Las ausencias de Cruz Azul en el primer día

Cruz Azul no contó con plantel completo desde el inicio. Erik Lira y Willer Ditta no reportaron con el grupo debido a que se mantienen concentrados con sus respectivas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ambos se incorporarán más adelante, una vez que finalice su participación internacional. Esa situación obliga a Huiqui a trabajar con un grupo reducido en los primeros días, pero también abre la puerta para observar alternativas en zonas clave del equipo.

Los jugadores que regresaron de préstamo

La Noria también recibió a futbolistas que volvieron tras sus préstamos. Entre los nombres reportados aparecen Louis Derbez, Javier Suárez, Kenneth González, Fernando Sámano, Jorge García y Raymundo Rubio.

En principio, estos jugadores formarían parte de Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión MX. Sin embargo, su presencia en el arranque de la pretemporada permite que el cuerpo técnico los tenga bajo observación.

Cruz Azul ya empezó a moverse. Mientras espera incorporaciones, regresos y definiciones en el mercado, el campeón abrió una nueva etapa con sus primeras piezas sobre la mesa.