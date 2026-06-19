¿Cuándo juega México su siguiente partido? La FECHA EXACTA en la que juega contra Chequia

La Selección Mexicana acabará su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Chequia. El equipo europeo aún tiene oportunidad de avanzar a la siguiente ronda pese a empatar con Sudáfrica en la segunda jornada de actividad. Ahora México deberá cerrar la primera etapa del torneo internacional con un buen resultado para garantizar una mejor posición.

La FECHA EXACTA del próximo juego de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA estableció el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para que se pudieran disputar los 104 partidos del torneo en 38 días. Por eso, la FECHA EXACTA para el juego entre México y Chequia es el 24 de junio. Este día también acabará la actividad de los grupos B y C.

El último partido de la selección azteca en el Estadio Ciudad de México durante la fase de grupos está programado para empezar a las 7:00 p.m., tiempo del centro de la Ciudad de México. El juego entre Corea del Sur y Sudáfrica comenzará a la misma hora para aumentar la tensión sobre la posición en la que clasificará cada selección.

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¡Nuestro grupo está completo, Incondicionales! 😤🌍



El último rival al que enfrentaremos en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo será Chequia. 🇨🇿



¡Bienvenidos, checos, aquí los esperamos para jugar con todo!https://t.co/wqokAGXjBQ 📰✍️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/tp46Ggyrbm — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 31, 2026

México contra Chequia EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se puede disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes. Por eso, la mejor opción para ver el partido de México contra Chequia es TV Azteca a través de sus distintas plataformas. El último compromiso de la Selección Mexicana es uno de los 32 partidos que transmitirán de manera gratuita en el canal.

Después estarán los juegos de dieciseisavos, octavos y cuartos de final. Además, se transmitirán las semifinales y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mediante Azteca Siete, la app de Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y el sitio web.