Esto sucedió con el precio de Luis Romo en Chivas antes de confirmarse que sería titular en México

En la alineación inicial de México contra Corea del Sur la gran sorpresa se dio con el ingreso de Luis Romo al equipo. Javier Aguirre decidió incluirlo en el 11 que ingresó al terreno de juego para jugar contra los asiáticos en el partido más complejo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para el conjunto azteca. El crack de Chivas hace apenas semanas había cambiado su precio.

Con transmisión de TV Azteca Deportes en vivo y GRATIS, la Selección Nacional de México se medía contra su par de la República de Corea por la fecha 2 del Grupo A. El equipo que lograra la victoria automáticamente se ganaría el primer lugar antes de jugar la tercera jornada. Pero los reflectores en la previa estuvieron en Luis Romo y su cambio de valoración reciente.

Luis Romo|@luis.romo3

El insólito cambio de precio de Luis Romo antes de que Javier Aguirre lo ponga de titular en México

Hace apenas poco más de un mes Romo tenía una cotización de 3.5 millones de euros. Sin embargo, con el paso de los meses y al tener 31 años, el mes pasado, antes de que nadie creyera que podía ser titular en un partido del Mundial, su precio de mercado bajó hasta 3 millones de euros. Es decir, hoy Luis Romo vale casi 60 millones de pesos mexicanos.

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El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

Luis Romo|MexSport

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