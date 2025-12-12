¡Conmovedor! Tiene 19 años y gracias al futbol le compró una casa gigante a su madre

Maher Carrizo es una de las grandes promesas del futbol argentino y de Vélez Sarsfield, club con el que ya logró tres títulos. Tras acabar su participación en el Clausura 2025, el joven de 19 años volvió a ser noticia, aunque esta vez por algo completamente ajeno a lo deportivo: ¡le compró una casa gigante a su madre!

"Después de tanto esfuerzo, hoy pude cumplir uno de mis sueños más grandes y obsequiarle una casa a mi mamá", anunció el atacante en su cuenta de Instagram. "Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del club y de todas las personas que confiaron en mí", aseguró.

"Esta es apenas una pequeña muestra de agradecimiento para quienes hicieron tanto por mí. Vamos por más, siempre juntos", concluyó. En la publicación, es posible ver dos fotos de la sorprendente casa que Carrizo compró en la provincia argentina de Santiago del Estero.

En los comentarios se pueden leer algunos mensajes de sus familiares y amigos con frases como "Eres nuestro orgullo", "Gracias por tanto" o "A seguir así". Además, sus miles de fanáticos en Argentina también lo felicitaron y celebraron este emocionante gesto.

Maher Carrizo, un nombre conocido en México

El nombre de Maher Carrizo ya resonó con fuerza en México hace unos meses, más precisamente luego del juego entre Argentina y la Selección Nacional en el Mundial Sub-20; dado que el futbolista de Vélez fue una de las figuras y hasta marcó un gol para el triunfo de su equipo.

|Instagram @mahercarrizo_9

Con 19 años, Carrizo tiene un valor de mercado de aproximadamente 10 millones de euros, según los datos de Transfermarkt. Esto se debe a sus grandes actuaciones en Vélez (equipo en el que también se encuentra Diego Valdés), donde ya lleva 11 goles y tres asistencias en 51 encuentros.