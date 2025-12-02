Pol Deportes: el niño que conquistó la Libertadores desde un cerro

La historia de Pol Deportes, el niño peruano que se volvió viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde lo alto del cerro San Cristóbal, es una de esas joyas que recuerdan por qué el futbol sigue siendo el deporte que más emociones despierta en Latinoamérica.

Con apenas 15 años, un smartphone prestado, un tripié y un micrófono económico, Pol demostró que la pasión rompe cualquier barrera.

El niño que viajó 18 horas para vivir la Copa Libertadores

Pol, cuyo nombre real es Cliver Huamán Sánchez, dejó Andahuaylas y viajó 18 horas por carretera hasta Lima. Su intención era cubrir la final entre Flamengo y Palmeiras como cualquier reportero acreditado, pero sin credenciales no se le permitió acceder a las zonas de prensa ni al estadio Monumental.

Lejos de rendirse, tomó una decisión inesperada y valiente: subir el cerro San Cristóbal con todo su equipo improvisado para narrar la final desde lo más alto de la ciudad. Desde ese punto, sin cabinas de transmisión ni apoyo técnico, comenzó a relatar cada jugada con una emoción que contagió a miles de espectadores.

Su transmisión reventó las redes sociales: miles siguieron su vivo en simultáneo y los clips de su narración superaron los millones de vistas en cuestión de horas. En un torneo marcado por el título de Flamengo, el protagonista inesperado fue ese niño de voz entusiasta que cumplió un sueño con lo poco que tenía.

La narración viral que inspiró a todo un continente

La voz de Pol temblaba por la emoción, no por miedo. Con un estilo propio, gritando cada jugada, celebrando los ataques y lamentando las fallas, supo capturar la esencia de un narrador genuino: transmitir sentimientos.

Las imágenes de Pol —parado frente a su celular, con un aro de luz y el viento golpeando su ropa— se volvieron símbolo de esfuerzo, dedicación y amor por el futbol. Para miles de usuarios, su cobertura fue más emocionante que la de muchos medios oficiales.

Al final, Pol agradeció entre lágrimas el apoyo recibido. Y la audiencia no tardó en señalar lo evidente: ese niño tiene más pasión que muchos profesionales del medio. Su historia cruzó fronteras y hoy es considerada una de las noticias más inspiradoras del año en el futbol sudamericano.