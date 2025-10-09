Mundial Sub-20: ¿Quién es y cuánto vale el jugador más caro de Argentina, próximo rival de México en cuartos?

Todo está listo para disfrutar de un capítulo más de una rivalidad que comienza a ser cada vez más grande. México y Argentina se verán las caras en los cuartos de final del Campeonato Mundial Sub-20 , motivo por el cual no está de más conocer al futbolista más caro del combinado celeste, así como su posición y en qué equipo juega.

Se trata, nada más y nada menos, que de Maher Carrizo, un elemento que se convirtió en la figura de los octavos de final ante Nigeria y que, en el duelo entre Argentina y México, buscará dar de qué hablar con goles y asistencias. ¿Cuánto vale este jugador y en qué club milita?

¿Quién es Maher Carrizo, el jugador más caro de Argentina en el Mundial Sub-20?

De acuerdo con información de Transfermarkt, Maher Carrizo se distingue por ser el jugador más caro de la Selección Argentina durante este Mundial Sub-20 al tener un valor de 10 millones de euros; es decir, poco menos de 200 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Maher Carrizo se desempeña como extremo derecho; sin embargo, también tiene la capacidad de jugar detrás del nueve y en el centro del campo. Su club actual es Vélez Sársfield, institución en la que suma más de 30 partidos en el último año y en donde registra diez anotaciones y un pase a gol.

Todos estos números colocan a Carrizo como un elemento regular en la primera división de Argentina, por lo que seguramente será el hombre a seguir en los cuartos de final del Mundial Sub-20 en el compromiso ante México. Finalmente, debes saber que, con apenas 19 años de edad, ya acumula 11 anotaciones 3 asistencias y 47 duelos disputados en primera división.

¿Cuándo y a qué hora será el México vs Argentina del Mundial Sub-20?

México y Argentina se roban por completo las miradas, pues es sin duda el juego más importante de estos cuartos de final del Campeonato Mundial Sub-20. Ante este hecho, debes saber que el compromiso está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo centro del país.