deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Mundial Sub-20: ¿Quién es y cuánto vale el jugador más caro de Argentina, próximo rival de México en cuartos?

En los siguientes párrafos podrás conocer más respecto a este jugador de Argentina, quien podría ser la estrella en el duelo ante México en el Mundial Sub-20.

mundial-sub-20-jugador-mas-caro-argentina-rival-mexico-cuartos.jpg
X: Selección Argentina
Alan Chávez - Marktube
Selección Azteca
Compartir

Todo está listo para disfrutar de un capítulo más de una rivalidad que comienza a ser cada vez más grande. México y Argentina se verán las caras en los cuartos de final del Campeonato Mundial Sub-20 , motivo por el cual no está de más conocer al futbolista más caro del combinado celeste, así como su posición y en qué equipo juega.

¿Cómo jugará Javier Aguirre en la Selección Mexicana? | Summer Show

Se trata, nada más y nada menos, que de Maher Carrizo, un elemento que se convirtió en la figura de los octavos de final ante Nigeria y que, en el duelo entre Argentina y México, buscará dar de qué hablar con goles y asistencias. ¿Cuánto vale este jugador y en qué club milita?

¿Quién es Maher Carrizo, el jugador más caro de Argentina en el Mundial Sub-20?

De acuerdo con información de Transfermarkt, Maher Carrizo se distingue por ser el jugador más caro de la Selección Argentina durante este Mundial Sub-20 al tener un valor de 10 millones de euros; es decir, poco menos de 200 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta el EA Sports FC 2026 en México y en qué consola conviene comprarlo?

Te puede interesar: ¿Cuáles son los juegos más atractivos de esta Fecha FIFA de octubre?

Maher Carrizo se desempeña como extremo derecho; sin embargo, también tiene la capacidad de jugar detrás del nueve y en el centro del campo. Su club actual es Vélez Sársfield, institución en la que suma más de 30 partidos en el último año y en donde registra diez anotaciones y un pase a gol.

Todos estos números colocan a Carrizo como un elemento regular en la primera división de Argentina, por lo que seguramente será el hombre a seguir en los cuartos de final del Mundial Sub-20 en el compromiso ante México. Finalmente, debes saber que, con apenas 19 años de edad, ya acumula 11 anotaciones 3 asistencias y 47 duelos disputados en primera división.

¿Cuándo y a qué hora será el México vs Argentina del Mundial Sub-20?

México y Argentina se roban por completo las miradas, pues es sin duda el juego más importante de estos cuartos de final del Campeonato Mundial Sub-20. Ante este hecho, debes saber que el compromiso está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo centro del país.

Selección Mexicana
Selección Argentina
Mundial Sub-20 2025
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×