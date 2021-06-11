Los favoritos para ganar el Gran Premio de la Fórmula E en Puebla

Actualmente la Fórmula E es un Campeonato Mundial reconocido por la FIA, la categoría que más ha crecido a lo largo de este tiempo es la Extreme E. Desde el 2016, tiene una cita anual en México con el objetivo de impulsar activamente la movilidad eléctrica y la sustentabilidad, mostrando soluciones de energía renovable para reducir la contaminación del aire y luchar contra el cambio climático.

En esta edición se traslada del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX a la ciudad de Puebla, carrera que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes. Álvaro Buenaventura, director de la Fórmula E en Latinoamérica asegura que, desde que arrancó su primera temporada en 2014 en Beijing y en 2016 en la Ciudad de México con el ePrix, los equipos favoritos han creado una gran expectativa entre la audiencia.

Buenaventura ha declarado: “ Estamos llegando a un público muy importante, sobre todo porque las nuevas generaciones son las que van a consumir autos en el futuro, los que van a gobernar y van a ser líderes de empresas. Los fanáticos mexicanos del automovilismo son otro factor para que la categoría regrese a nuestro país, son los mejores de toda la temporada por ser los más cariñosos y eufóricos”.

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La Fórmula E en sus seis temporadas ha tenido cinco pilotos y tres equipos campeones. El nivel de competitividad en la categoría eléctrica se ha conseguido gracias a la limitación en los cambios que las escuderías pueden hacer a sus monoplazas.

A máxima velocidad en México

México es un país importante para el sector automotriz mundial. Puebla cuenta con la planta de Volkswagen más grande de Latinoamérica. Marcas como Porsche y Audi, actualmente están compitiendo en la parrilla de la Fórmula E.

Por otra parte, BMW, quien también participa en la categoría eléctrica, inauguró su fábrica en San Luis Potosí en 2019 con el objetivo de que 20% de sus automóviles sean eléctricos para 2023. En alianza con Nissan ha planeado cerca de 700 estaciones para vehículos eléctricos en toda la República Mexicana.

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El Autódromo Miguel E. Abed será testigo de esta gran disputa entre los favoritos, el día sábado 19 de junio se realizarán dos entrenamientos libres por la mañana, una sesión de calificación y posteriormente la carrera. El domingo 20 se llevará a cabo una sesión de entrenamientos libres, una nueva calificación y por la tarde la carrera.

El ePrix utilizará el trazado original del circuito que fue utilizado para WTC, consta de 2.9 kilómetros de longitud y 16 curvas. En la recta principal, los monoplazas podrán alcanzar velocidades punta de 250 kilómetros por hora. Recuerda, la duración de la carrera es de 45 minutos más una vuelta.

¿Cuál es tu favorito?

Brasil, Sérgio Sette Cámara

Londres, Sam Bird

México, Antonio Félix Da Costa

Alemania, André Lotterer

