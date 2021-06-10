¿Cuántos pilotos mexicanos han corrido en la Fórmula E?

La Fórmula E está cada vez más cerca y con ella, la adrenalina de la velocidad se vivirá en nuestro país el próximo 19 y 20 de junio en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla, carrera que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes; aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

En la historia de la categoría de los monoplazas eléctricos, que arrancó con la temporada 2014-2015, han corrido dos mexicanos, Esteban Gutiérrez, quien dejó la Fórmula 1 para incursionar en la nueva categoría y Salvador Durán, quien después de disputar dos temporadas en la Nascar México Series, retomó el automovilismo en la temporada inaugural de la Fórmula E.

Durante la primera temporada de la categoría eléctrica, Salvador Durán formó parte de la escudería japonesa, Amlin Aguri, y participó en nueve rondas quedando al final en la posición 21.

Por su parte, Esteban Gutiérrez incursionó para la temporada 2016-2017, en la que se unió a la escudería china, Techeetah. El piloto mexicano que militaba en la máxima categoría del deporte motor, debutó en el Eprix de la Ciudad de México que se corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde cruzó la meta en el décimo puesto para después correr en Mónaco y el Eprix de París.

Esteban Gutiérrez con Mercedes en Fórmula E

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Actualmente, las escuderías de las que eran parte los mexicanos han cambiado. El equipo japonés del que fue parte Salvador Durán, Amlin Aguri, dejó de existir tras las primeras dos temporadas de la categoría eléctrica. Por su parte, la escudería de la que formó parte Esteban Gutiérrez, estará representada por el piloto portugués, António Félix Da Costa y el francés, Jean Eric Vergne.

Será la sexta vez que la Fórmula E corre en México

Parece que la Fórmula E llegó a México para quedarse. Y es que la única ocasión en la que los autos eléctricos no corrieron en nuestro país, fue en la serie inaugural 2014-2015. Posterior a su primera temporada, la categoría ha visitado nuestro país desde la temporada 2015-2016 hasta la fecha, no obstante, en las ocasiones anteriores siempre se había corrido en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ahora, la adrenalina se vivirá en la ciudad de Puebla cuando el 19 de junio se realicen los entrenamientos libres y una sesión de clasificación, posteriormente, el día 20 se volverán a realizar entrenamientos libres, una nueva clasificación y por la tarde, se correrá la gran carrera y que podrás disfrutar por las Pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

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