Polonia con mejor historial en Mundiales que Selección Mexicana

La Selección de Polonia ha tenido participaciones más brillantes que México en la historia de los mudiales, sobre todo en la época dorada entre las décadas de 1970 y 1980, donde lograron ponerse tercerosen las Copas de Alemania 1974 y España 1982; para Argentina 78 se quedaron con la quinta posición, y dos medallas olímpicas: Oro en Múnich 1972 y Plata en Montreal 1976 con Grzegorz Lato como principal figura.

Para Qatar 2022 la Selección de Polonia busca revivir esa década exitosa donde estuvieron my cerca de meterse a dos finales de Copa del Mundo, con Robert Lewandowski como principal figura, el equipo blanquirrojo quiere meterse en un lugar importante en la próxima justa invernal.

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Los partidos históricos en Mundiales de la Selección de Polonia

Alemania 1974

La Selección de Polonia superó con paso perfecto la fase inicial de Alemania 1974, un grupo que compartió con Argentina, Italia y Haití. Los europeos se fueron con paso perfecto, 12 goles a favor y sólo 3 en contra.

Para la segunda fase, Polonia terminó segundo lugar en en Grupo B, por lo que se perdió la posibilidad de disputar la gran Final, aunque sí pudo hacerlo por el tercer lugar, donde derrotó a Brasil 1-0.

Grzegorz Lato fue la gran figura de Polonia, y fue el campeón de goleo del campeonato con 7 goles. Seguido de su compatriota Andrzej Szarmach, con 5

España 1982

Para el Mundial de España 1982, la Selección de Polonia nuevamente terminó en el primer lugar de su grupo. Esta vez con Perú, Camerún y la que sería campeona Italia. Dos empates y una victoria le dieron el pase.

En la segunda fase también terminó primera en el grupo A, donde compartió con la URRS y Bélgica. Nuevamente se encontraron con Italia en semifinales, con marcador de 2-0 en favor de los azzurri.

Una vez más en la antesala de una final… se vio obligada a jugar ante la Selección Francia, a quien derrotó 3-2, de esta manera Polonialogró quedarse con el Tercer Lugar de la competencia por segunda vez en su historia.

Polonia

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Calendario de Polonia en Qatar 2022

Martes 22 de noviembre

México vs Polonia /10:00 AM /Estadio 974

Sábado 26 de noviembre

Polonia vs Arabia Saudita /7:00 AM /Estadio Education City

Miércoles 30 de Noviembre

Polonia vs Argentina /1:00 PM /Estadio 974

La selección polaca de fútbol tuvo una época dorada entre las décadas de 1970 y 1980, cuando alcanzó el tercer puesto en el Mundial del 1974 y del 1982, y una respetable quinta posición en 1978. También obtuvo medallas en sus participaciones olímpicas: el oro en 1972 y la plata en 1976 y 1992.