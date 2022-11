Grupo D Mundial de Qatar 2022: Fechas, equipos y horarios.

La Copa del Mundo es el evento que esperan por cuatro años todos los aficionados al futbol y para que inicie el Mundial de Qatar 2022 solo faltan 8 días. Las Selecciones clasificadas a la justa mundialista han iniciado las preparaciones y ya se encuentran concentradas. Hasta el momento, 25 Selecciones presentaron su lista de convocados a la justa mundialista.

Selecciones del grupo D y favoritas a clasificar

El Grupo D del Mundial de Qatar 2022 cuenta con la presencia de la actual selección campeona del Mundo, Francia, y también con la candidata a llegar a la final. El grupo lo terminan de conformar; Dinamarca, Australia y Túnez.

La selección favorita para terminar en primer lugar del grupo es Francia, aunque los dirigidos por Didier Deschamps deben romper con la supuesta maldición en la que el campeón no logra pasar de la Fase de Grupos. Y para su mala fortuna, en los últimos meses no han sido capaces de vencer a Dinamarca, que es la candidata a clasificar en el segundo lugar de grupo y que podría darles la sorpresa a los franceses. Los daneses son un equipo muy fuerte comandado por Christian Eriksen y que seguro complicaran a cualquier selección en Octavos de Final.

Por otra parte, Túnez esperaría el tropiezo de alguna selección para colarse a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Mientras que Australia es el equipo que terminaría como último lugar del grupo.

Calendario del Grupo D en el Mundial de Qatar 2022

Jornada 1:



Dinamarca vs Túnez 22 de noviembre a las 7 am

Francia vs Australia 22 de noviembre a las 13 horas

Jornada 2:

Túnez vs Australia 26 de noviembre a las 4 am

Francia vs Dinamarca 26 de noviembre a las 10 am

Jornada 3:

Túnez vs Francia 30 de noviembre a las 9 am

Australia vs Dinamarca 30 de noviembre a las 9 am



