El mundial de las despedidas, las leyendas que jugarán su última Copa

Qatar 2022 nos regalará momentos emotivos y que a más de uno le sacarán una lagrima y sí hablamos de ese instante que no queremos que llegué nunca pero que es imposible evitar; el adiós o la despedida de muchas leyendas de la máxima fiesta del balompié mundial.

1-Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a sus 37 años de edad está por vivir su quinta copa del Mundo, la primera fue en Alemania 2006, ha disputado 17 partidos de este torneo marcando 7 goles y ha dado 2 asistencias. La actuación más destacada que ha tenido CR7 y Portugal ha sido precisamente en el país germano donde llegaron hasta las Semifinales y las perdieron contra Francia por la mínima.

El éxito más grande que tiene el ahora futbolista del Manchester United con el combinado nacional es la Euro que ganó en el 2016.

‘El bicho’ es el máximo anotador de selecciones nacionales con 117 tantos.

2-Luka Modric

La eterna leyenda de Croacia va por su cuarto Mundial, está selección llega a Qatar siendo subcampeona del mundo al perder la Final en Rusia contra Francia 4-2.

Luka Modric sin duda alguna es el amo y señor del medio campo de los croatas, a pesar de la edad que tiene (37) lo vemos jugar a un gran nivel, además cada que se pone esa playera de cuadros blancos y rojos el orgullo por representar a su país lo hace desempeñarse al 200 por ciento.

154 partidos con Croacia, 23 anotaciones y 24 asistencias.

3-Andrés Guardado

En la Selección Azteca tenemos a vario jugadores que disputarán por última vez la máxima justa, entre ellos Andrés Guardado, que llegó siendo un niño de 19 años a Alemania 2006, bajo las ordenes de Ricardo La Volpe.

Ahora como el capitán de México saldrá a la cancha en Qatar 2022 para convertirse en uno de los 8 jugadores con 5 copas del mundo disputadas y además de unirse a este club superará a Claudio Suárez como el futbolista con más partidos disputados defendiendo la playera verde con un total de 179.

En reiteradas ocasiones ‘El principito’ ha dicho que al término de la justa él se retira del combinado nacional.

Andrés Guardado

4-Héctor Herrera

Otro mexicano que viviría por última vez la máxima fiesta del futbol es Héctor Herrera. Otro mediocampista con gran trayectoria en Europa que a sus 32 años parece que vivirá de sus últimos partidos con la playera verde, teniendo en cuenta el cambio generacional que tiene que dar la selección y sobre todo en esa posición.

Esta será la tercer Copa del Mundo de Héctor Miguel que hizo su primera aparición en Brasil 2014, donde la Selección fue derrotada en Octavos ante Holanda.

5-Héctor Moreno

El central, Héctor Moreno que se perfila para ser titular en la zaga defensiva de la escuadra de Gerardo Martino.

Su talento lo dejó jugar en Europa durante muchos años en equipos como el AZ Alkmaar, PSV, Espanyol, Real Sociedad inclusive tuvo un paso por la Roma pero no tuvo mucha actividad.

Ahora Moreno se motiva para llegar a su cuarto mundial, siendo Sudáfrica el primero que le tocó vivir.

6-Dani Alves

El jugador de los Pumas y el futbolista más ganador de la historia con 42 títulos apareció sorpresivamente en la lista final de la Selección de Brasil.

Dani es Campeón de la Copa América, ha ganado medalla en los Juegos Olímpicos, múltiples campeonatos con clubes pero le falta ser campeón del Mundo, para esta edición de Qatar 2022, la verdeamarela es una de las favoritas para levantar el título.

7-Thiago Silva

El talento de Thiago Silva lo coloca en la lista de los centrales más confiables en los últimos años del mundo, ya tiene 38 años y aun así esta considerado por la selección brasileña para ser uno de los lideres de una de las favoritas a levantar el título.

8-Luis Suárez

El pistolero Suárez, uno de los mejores ‘9’ de la historia, tenía 20 años cuando debutó en la Selección de Uruguay, ahora él comanda un cambio generacional con Darwin Núñez como la estrella, pero nadie puede negar lo que Luis le ha regalado a los charrúas.

Luis le prometió a sus hijos regresar de su cuarto mundial con la Copa, ha disputado un total de 13 partidos ha marcado 7 goles y ha dado 4 asistencias.

9- Edinson Cavani

La dupla que formó Cavani junto a Luis Suárez marcó una de las mejores épocas de la selección Charrúa, lleva 133 partidos con esta playera y 58 goles.

El primer mundial que jugó fue Sudáfrica 2010 logró llegar con el equipo hasta las Semifinales, mismas que perdieron ante Holanda. Un año más tarde fue campeón de la Copa América.

Este será el cuarto mundial que dispute el atacante de 35 años.

10- Thomas Müller

Hablar de Alemania, es hablar de Thomas Müller, campeón del mundo en Brasil 2014 contra Argentina y multicampeón a nivel de clubes con el Bayern Múnich, Este atacante tendrá la posibilidad de jugar su cuarto mundial. Joachim Löw fue el encargado de debutarlo cuando tenía 20 años, ahora cuenta con 118 partidos disputados y 44 goles.

11- Angel Di María

Argentina tiene en sus filas a “Angelito” Di María, un jugador que vuela por la banda, que es peligroso en el 1 vs 1. Una de las piezas clave de la albiceleste en los últimos 10 años pero al igual que Leo Messi le ha tocado sufrir 3 derrotas importantes en Finales, dos en Copa América ante Chile y la Final del Mundial de Brasil 2014 contra Alemania.

En el 2021 un gol del ‘Fideo’ fue el que ayudó a Argentina a romper una sequía de títulos de casi 3 décadas, ahora Di María y compañía en Qatar 2022 intentarán ganar por tercera vez la Copa del Mundo y romper con los 36 años sin esta gloria.

12- Karim Benzema

El francés que se ha convertido en el alma del Real Madrid cuando más se le necesitó, el que hizo que la ausencia de Cristiano Ronaldo no pesará está en el mejor nivel de su carrera. Lamentablemente para Karim Benzema en el 2018 cuando Francia fue campeona del mundo, el atacante no formaba parte de la Selección, por lo que no puede presumir ese logro como el resto de sus compañeros que asistirán a Qatar 2022.

UEFA Eliminatorias - Group D - Francia v Bosnia and Herzegovina

Aunque los pupilos de Didier Deschamps son uno de los favoritos a levantar el título, siempre y cuando rompan con la maldición de los campeones en los últimos 3 mundiales ya que han quedado eliminados en la Fase de Grupos.

Benzema llega a esta cita tras ganar el Balón de Oro que lo acredita como el mejor jugador del mundo y con 34 años jugará su segundo Mundial, el primero fue en Brasil 2014 donde anotó 3 goles. ¿Cómo le ira en esta?

13-Manuel Neuer

Uno de los mejores porteros en la historia sin duda alguna es Manuel Neuer, campeón del Mundo en Brasil 2014 y tener un tercer lugar en Sudáfrica 2010 es multicampeón con el Bayern Múnich.

A sus 36 años se prepara para jugar su cuarto mundial.

Ha recibido 11 goles en 16 partidos.

¿LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS?

Guillermo Ochoa

Memo Ochoa, entrará en la lista de los jugadores que han disputado 5 mundiales de los cuales el tendría acción en tres (Brasil, Rusia y Qatar). Tiene 37 años pero por la posición que tiene podría seguir jugando unos años más. Un claro ejemplo es Alfredo Talavera que con 40 años sigue activo en el balompié mexicano y también fue incluido en la lista de Gerardo Martino como suplente para esta Copa del Mundo.

Ochoa números en Mundiales:

9 goles recibidos en 8 partidos

3 partidos con la portería en cero

Leo Messi:

Tal y como el argentino lo declaró en una entrevista hace algunos meses, el Mundial de Qatar 2022 podría ser el último que juegue “la pulga”. Si algo es inevitable es que los años no pasen y cobren factura. Messi participará en esta justa con 35 años de edad. En caso de llegar al de México, Estados Unidos y Canadá, uno de los mejores futbolistas de la historia tendría 39 años.

¿Es posible que juegue otro Mundial? Claro que es posible más si eres Messi.