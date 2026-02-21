CONFIRMADO: La SORPRESA en la convocatoria de Chivas para enfrentar a Cruz Azul
Gabriel Milito dio la convocatoria para la visita de Chivas a Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc durante la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026
Chivas visita a Cruz Azul en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara encara un juego complicado en el que van a buscar mantener el paso perfecto que los tiene en el primer puesto de la tabla general con 18 puntos. Sin embargo, del otro lado tienen a un cuadro de La Noria comandado por Nicolás Larcamón que se ha hecho fuerte en casa.
Y es que jugando en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul tiene tres partidos jugados con marca de tres victorias, por lo que no va a ser un compromiso sencillo para el 'Rebaño Sagrado' si pretenden llevarse los tres puntos.
Para el juego de Cruz Azul vs Chivas, el cuadro de Guadalajara ya dio a conocer la lista de jugadores convocados por Gabriel Milito, teniendo sorpresas para encarar el partido con el regreso de Gilberto Sepúlveda, quien viene recuperándose de un esguince de tobillo y podría ver minutos frente a La Máquina. Por su parte, Luis Romo sigue en proceso de rehabilitación por una lesión muscular en el muslo derecho.
Chivas encara el juego en el Estadio Cuauhtémoc tras haberle ganado al América en el Clásico de México. Mientras que Cruz Azul llega de ganarle a Tigres en la Jornada 6.
Convocatoria de Chivas ante Cruz Azul
- Raúl Rangel
- Óscar Whalley
- Richard Ledezma
- Miguel Gómez
- Miguel Tapias
- Diego Campillo
- José Castillo
- Gilberto Sepúlveda
- Rubén González
- Bryan González
- Omar Govea
- Brian Gutiérrez
- Daniel Aguirre
- Efraín Álvarez
- Yael Padilla
- Roberto Alvarado
- Hugo Camberos
- Santiago Sandoval
- Armando González
- Ángel Sepúlveda
- Ricardo Marín
