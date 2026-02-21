CONFIRMADO: La SORPRESA en la convocatoria de Chivas para enfrentar a Cruz Azul

Chivas visita a Cruz Azul en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara encara un juego complicado en el que van a buscar mantener el paso perfecto que los tiene en el primer puesto de la tabla general con 18 puntos. Sin embargo, del otro lado tienen a un cuadro de La Noria comandado por Nicolás Larcamón que se ha hecho fuerte en casa.

Te puede interesar: Puebla vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

Y es que jugando en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul tiene tres partidos jugados con marca de tres victorias, por lo que no va a ser un compromiso sencillo para el 'Rebaño Sagrado' si pretenden llevarse los tres puntos.

Para el juego de Cruz Azul vs Chivas, el cuadro de Guadalajara ya dio a conocer la lista de jugadores convocados por Gabriel Milito, teniendo sorpresas para encarar el partido con el regreso de Gilberto Sepúlveda, quien viene recuperándose de un esguince de tobillo y podría ver minutos frente a La Máquina. Por su parte, Luis Romo sigue en proceso de rehabilitación por una lesión muscular en el muslo derecho.

Chivas encara el juego en el Estadio Cuauhtémoc tras haberle ganado al América en el Clásico de México. Mientras que Cruz Azul llega de ganarle a Tigres en la Jornada 6.

Convocatoria de Chivas ante Cruz Azul

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

Gilberto Sepúlveda

Rubén González

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Daniel Aguirre

Efraín Álvarez

Yael Padilla

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Armando González

Ángel Sepúlveda

Ricardo Marín

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá a NUEVO EQUIPO en la Jornada 7 del Clausura 2026