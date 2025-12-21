¿Cooper DeJean y Nikki Bella son pareja? Esto se sabe del jugador de Eagles de la NFL

En la NFL , las historias que capturan la atención no siempre se desarrollan dentro del campo de juego. En las últimas horas, el nombre de Cooper DeJean, uno de los jóvenes talentos defensivos de Philadelphia Eagles, comenzó a circular con fuerza en redes sociales y portales de espectáculos debido a un inesperado rumor de romance.

¡EL IMÁN HUMANO! | Nahuel se queda con TODO en la FINAL | Toluca vs Tigres | Final Vuelta

El cornerback de 22 años habría sido visto en compañía de Nikki Bella, la histórica figura de la WWE y una de las luchadoras más reconocidas de la última década. La supuesta relación llamó aún más la atención por la diferencia de edad de 20 años entre ambos. Este detalle no tardó en generar debate y curiosidad.

Los rumores de romance entre Cooper DeJean y Nikki Bella que encendieron las redes sociales

Las versiones comenzaron a tomar fuerza luego de que Cooper DeJean y Nikki Bella fueran vistos compartiendo tiempo juntos en distintos eventos, tanto públicos como privados. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un vínculo sentimental, las imágenes y testimonios de testigos bastaron para disparar la especulación en plataformas digitales.

La posible relación ha sido bien recibida por muchos seguidores, que destacan la naturalidad con la que ambos se muestran y la química evidente entre el joven jugador de la NFL y la veterana estrella de la WWE. Otros, en cambio, se mantienen cautos a la espera de una confirmación.

¿Quién es Cooper DeJean?

Cooper DeJean es considerado una de las promesas defensivas más interesantes de los Eagles. Originario del plantel Lowa Hawkeyes, el esquinero se ganó un lugar en la NFL gracias a su inteligencia para leer jugadas y su agresividad en la marca.

Con apenas 22 años, DeJean ya es visto como una pieza clave para el futuro de Philadelphia, destacándose por su velocidad, su fortaleza física y su carácter competitivo. Mientras continúa consolidándose como estrella en ascenso dentro de la liga, ahora su nombre también resuena fuera del campo, alimentando una historia que mantiene atentos tanto a los aficionados del NFL como a los del universo WWE.