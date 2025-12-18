ÚLTIMA HORA: El equipo histórico de la NFL que se MUDARÍA de ciudad

La larga y compleja saga del nuevo estadio de los Chicago Bears sumó este miércoles un capítulo más, la franquicia confirmó que analiza seriamente la posibilidad de construir su nueva casa fuera del estado de Illinois, luego de enfrentar lo que calificó como obstáculos legislativos . El mensaje, encabezado por el presidente y CEO del equipo, Kevin Warren, fue directo, firme y calculadamente contundente.

Los Bears atraviesan una temporada ilusionante, lideran la NFC Norte y se preparan para encarar partidos clave rumbo al cierre de la campaña regular. Sin embargo, el tono del comunicado oficial contrastó con el entusiasmo en el campo.

En una carta abierta a los aficionados, Warren aseguró que la organización mantiene el enfoque deportivo intacto, pero dejó claro que el mismo estándar de excelencia se ha aplicado al proyecto del nuevo estadio.

Durante meses, la prioridad fue Arlington Heights, en el condado de Cook, un plan que el directivo sigue considerando como la mejor opción. No obstante, la falta de certidumbre financiera llevó al proyecto a un punto de quiebre.

Según Warren, los Bears están dispuestos a invertir más de 2 mil millones de dólares de capital privado, una de las mayores aportaciones en la historia de la NFL y del propio estado. Subrayó que el equipo no ha solicitado fondos públicos para la construcción del estadio, sino únicamente apoyo en infraestructura básica (carreteras, servicios públicos y adecuaciones del terreno), además de claridad en los impuestos a la propiedad para garantizar la viabilidad del financiamiento.

“Para un proyecto de esta magnitud, la incertidumbre tiene consecuencias reales”, señalaron, al tiempo que criticó la falta de urgencia y compromiso por parte del gobierno estatal.

Como resultado, los Bears ampliarán formalmente su búsqueda de sedes alternativas, una lista que ahora incluye al noroeste de Indiana, una mención que no pasó desapercibida y que funciona como una presión directa sobre Illinois.

Este cruce marca una ruptura inédita entre la directiva de los Bears y el gobierno de Illinois

La carta de Warren no es solo una queja pública, sino una jugada estratégica de alto riesgo. Al poner sobre la mesa la opción de Indiana, la franquicia expone el costo político y económico de perder empleos, inversión e ingresos fiscales asociados al proyecto.

Con el equipo en la cima de su división y Caleb Williams consolidado como una de las nuevas figuras de la liga, el valor de la franquicia atraviesa uno de sus picos más altos. En ese contexto, la amenaza de una mudanza pesa más que nunca.

Todo apunta a que las próximas semanas estarán marcadas por una intensa guerra de declaraciones, si Illinois no flexibiliza su postura en infraestructura o impuestos, la posibilidad de que los Bears jueguen fuera del estado dejará de ser una advertencia retórica para convertirse en una opción real, siguiendo precedentes históricos dentro de la NFL.